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Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika

Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı

02.07.2021 23:21

Hollywood'un yıldız oyuncusu Scarlett Johansson'un cinsel ilişki itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" dedi.

Geçtiğimiz yıl hayatını Colin Jost ile birleştiren Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu kez yaptığı itirafla gündeme geldi.

"ARKA KOLTUĞU SEÇERDİM"

Bir dergiye konuşan Scarlett Johansson, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" ifadelerini kullandı.

Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı

KARA DUL KARAKTERİNİN CİNSELLEŞTİRİLMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Scarlett Johansson, yeni filmi öncesi Black Widow (Kara Dul) karakterinin Iron Man 2'de cinselleştirilmesini eleştirmişti.

Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı
Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı
Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı
Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı

Scarlett Johansson, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika Magazin


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