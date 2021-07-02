Geçtiğimiz yıl hayatını Colin Jost ile birleştiren Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu kez yaptığı itirafla gündeme geldi.
Bir dergiye konuşan Scarlett Johansson, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" ifadelerini kullandı.
Scarlett Johansson, yeni filmi öncesi Black Widow (Kara Dul) karakterinin Iron Man 2'de cinselleştirilmesini eleştirmişti.
Son Dakika › Magazin › Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı - Son Dakika Magazin