Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı

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Geçtiğimiz yıl hayatını Colin Jost ile birleştiren Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu kez yaptığı itirafla gündeme geldi.

"ARKA KOLTUĞU SEÇERDİM"

Bir dergiye konuşan Scarlett Johansson, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" ifadelerini kullandı.

KARA DUL KARAKTERİNİN CİNSELLEŞTİRİLMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Scarlett Johansson, yeni filmi öncesi Black Widow (Kara Dul) karakterinin Iron Man 2'de cinselleştirilmesini eleştirmişti.