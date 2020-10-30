Scarlett Johansson komedyen Colin Jost ile evlendi

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson'un, geçtiğimiz hafta sonu nişanlısı komedyen Colin Jost ile sadece aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendiği açıklandı.

Açıklamayı yapan ise ABD merkezli yardım kuruluşu Meals on Wheels oldu.

Meals on Wheels, yaşlılara yönelik yardımlarıyla biliniyor.

Kuruluş, Johannson ve Jost'un pandemi süresince faaliyetlerini desteklediğini duyurdu.

Meals on Wheels'in Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Johannson ve Jost'un düğün dilekleri, bu zor dönemde zor durumdaki savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak."

Meals on Wheels, bu mesajı sonrası yardım kuruluşuna bağış yapılması çağrısında bulundu.

Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncularından

Eğlence dünyasından verdiği haberlerle bilinen internet sitesi TMZ ise çiftin New York'taki Palisades kasabasında evlendiklerini bildirdi.

Scarlett Johansson halen dünyanın en çok kazanan kadın oyuncuları arasında.

Johansson en son aksiyon filmi Black Widow'un (Kara Dul) ikincisinde oynamıştı.

Ünlü oyuncunun üçüncğü eşi olan komedyen Colin Jost ise ABD'nin en ünlü talk-show programlarından Saturday Night Live'ın senaristi.

Scarlett Johansson'un 2017'de programa konuk olmasının ardından birlikte olmaya başlayan çift geçen yıl Mayıs ayında nişanlanmıştı.