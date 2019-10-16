Scarlett Johansson: 'Marvel kadınları aynı filmde buluşmalı'
1 saat önce
Scarlett Johansson, tüm Marvel kadınlarının bir arada olacağı bir filmin muhteşem olacağına inanıyor.
Scarlett Johansson, tüm Marvel kadınlarının bir arada olacağı bir filmin muhteşem olacağına inanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:05
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