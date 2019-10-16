Son Dakika Haberleri: Scarlett Johansson: 'Marvel kadınları aynı filmde buluşmalı'
Son Dakika Magazin Scarlett Johansson: 'Marvel kadınları aynı filmde buluşmalı'

Scarlett Johansson: 'Marvel kadınları aynı filmde buluşmalı'

1 saat önce

Scarlett Johansson, tüm Marvel kadınlarının bir arada olacağı bir filmin muhteşem olacağına inanıyor.

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Scarlett Johansson, tüm Marvel kadınlarının bir arada olacağı bir filmin muhteşem olacağına inanıyor.

Scarlett Johansson: 'Marvel kadınları aynı filmde buluşmalı'

Scarlett Johansson, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:05 
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