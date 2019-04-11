Scarlett Johansson Paparazzi Dehşetine İsyan Etti!
52 dakika önce
Scarlett Johansson beş araba dolusu gazeteci tarafından tehlike yaratacak biçimde takip edildiğini açıkladı.
Scarlett Johansson
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:03
beş araba dolusu gazeteci tarafından tehlike yaratacak biçimde takip edildiğini açıkladı.
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