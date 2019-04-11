Son Dakika Haberleri: Scarlett Johansson Paparazzi Dehşetine İsyan Etti!

Scarlett Johansson Paparazzi Dehşetine İsyan Etti!

52 dakika önce

Scarlett Johansson beş araba dolusu gazeteci tarafından tehlike yaratacak biçimde takip edildiğini açıkladı.

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Scarlett Johansson beş araba dolusu gazeteci tarafından tehlike yaratacak biçimde takip edildiğini açıkladı.
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:03 
Scarlett Johansson, Magazin
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