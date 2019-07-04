Scary Stories To Tell İn The Dark Filmi

Alvin Schwartz'ın korku serisinin beyaz perdeye uyarlanmasında, küçük kasabalarında birden bire ortaya çıkan ani ölümlere çözüm bulmaya çalışan bir grup genci temel alıyor. Genç
arkadaş grubu, bu acımasız ölümlerin sebebini bulmaya ve durdurmaya çalışıyor. Yönetmen:
André ØvredalSenaryo:
Kevin Hageman , Guillermo del Toro
, Alvin SchwartzOyuncular:
Zoe Margaret Colletti, Michael Garza , Gabriel Rush, Dean Norris
, Gil Bellows
, Lorraine Toussaint, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams, Kathleen Pollard, Javier Botet, Troy
James, Mark Steger, Marie Ward, Stephanie Belding, Jane Moffat, Hershel Blatt, David Tompa, Amanda Smith, Brandon Knox, Daniel Gravelle, Tavia Pereira, Will Corno, Anthony Colonello, Divan MeyerFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Scary Stories to Tell in the DarkYapımcı Firma:
CBS FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: Kanada
, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
23.08.2019Scary Stories to Tell in the Dark Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.