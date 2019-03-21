Son Dakika Haberleri: Schaeuble: Müslümanlar Başka, İslam Adına Terör Yapanlar Başka

Schaeuble: Müslümanlar Başka, İslam Adına Terör Yapanlar Başka

47 dakika önce

DİN adına eylem yapan teröristlerin bu utanç verici cinayetlerinin, savunduklarının aksine din ile alakası olmadığını asla unutmadan değerlendirmeler yapılması gerektiğini belirten Schaeuble, "Müslümanlar başka, İslam adına terör eylemleri yapan teröristler ise bambaşkadır.

Schaeuble: Müslümanlar Başka, İslam Adına Terör Yapanlar Başka, System.String[]
DİN adına eylem yapan teröristlerin bu utanç verici cinayetlerinin, savunduklarının aksine din ile alakası olmadığını asla unutmadan değerlendirmeler yapılması gerektiğini belirten Schaeuble, "Müslümanlar başka, İslam adına terör eylemleri yapan teröristler ise bambaşkadır." dedi. Schaeuble, geçen ay Almanya'daki, "İslam da Almanya'ya ait mi?" tartışmaları konusunda, "Müslümanlar, dolayısıyla mensup oldukları dinleri olan İslam da kanaatimce ülkemize aittir. Müslümanlar da reddi mümkün olmayacak bir şekilde toplumumuzun bir parçasıdır" açıklamasıyla, hem CDU'lu hem CSU'lu hem de yabancı ve İslam karşıtı AfD'li birçok ismin tepkisini çekmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:46 

Almanya, Güncel
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