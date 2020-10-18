Schalke 04, Can Bozdoğan'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Schalke 04, Can Bozdoğan'ın sözleşmesini uzattı

18.10.2020 19:49
Schalke 04, Can Bozdoğan'ın sözleşmesini uzattı, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Can Bozdoğan'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Can Bozdoğan'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Can Bozdoğan'ın 2022'ye kadar geçerli olan sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Schalke 04'ün yönetim kurulu üyesi Jochen Schneider, genç futbolcunun sözleşmesini tereddüt etmeden uzatmasının Schalke 04 Kulübü için olağanüstü bir sinyal olduğunu aktararak, "Can Bozdoğan Bundesliga'da en büyük orta saha yeteneklerden biridir." ifadesini kullandı.

Genç futbolcu da mavi-beyazlı kulübe teşekkür ederek, "Schalke bana altyapıdan Bundesliga oyuncusu olma imkanı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Köln takımından geçen yıl Schalke 04'e transfer olan Can Bozdoğan, Bundesliga'da 5 maçta forma giydi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Schalke 04, Can Bozdoğan'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor

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