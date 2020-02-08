Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi - Son Dakika Spor

Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Paderborn ile 1-1 berabere kaldı.

Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Paderborn ile 1-1 berabere kaldı.


Schalke 04, Bundesliga'nın 21. haftasında Veltins Arena'da Paderborn'u konuk etti.


İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 63. dakikada milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.


Paderborn bu gole 81. dakikada Klaus Gjasula ile cevap verdi ve karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı.


Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.


56. dakikada Michael Gregoritsch'in yerine oyuna dahil edilen Ahmed Kutucu bu sezon 3. golüne imza attı.


Schalke 04'te ilk 11'de maça başlayan diğer milli futbolcu Ozan Kabak, 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Mavi-beyazlıların Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın sağ bacağında ağrıları olduğu ve tedbir amaçlı oyundan alındığı belirtildi.


Schalke 04, puanını 35'e çıkarırken Paderborn'un da 16 puanı bulunuyor.


Bundesliga'da bugün oynanan karşılaşmalarda, Union Berlin deplasmanda Werder Bremen'i 2-0, Mainz 05 deplasmanda Hertha Berlin'i 3-1, Freiburg sahasında Hoffenheim'i 1-0 yenerken, Wolfsburg- Fortuna Düsseldorf karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Schalke 04, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor'un adı Fraport TAV Antalyaspor oldu
Ahmet Çakar'ın penaltı yorumu Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti Ersun Yanal'dan ligden çekilme açıklaması: Bu büyük bir karar Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 02:15:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]