Schalke 04 Futbol Kulübünden Rusya'ya Protesto - Son Dakika
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Schalke 04 Futbol Kulübünden Rusya'ya Protesto

03.03.2022 09:44

Alman futbol kulübü Schalke 04 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti.

Alman futbol kulübü Schalke 04 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti. Kulüp yetkilileri, Rus devleti bünyesindeki uluslararası enerji şirketi Gazprom'un logosunu takım üniformalarından çıkarma kararı aldı. ABD'nin yaptırım uyguladığı Kuzey Akım 2'nin CEO'su Matthias Warnig de FC Schalke 04 kulübünün denetim kurulundan ayrıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeden 500 binden fazla kişi ayrılmak zorunda kaldı. Rusya'nın saldırılarında can kayıpları artmaya devam ediyor

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Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA RUSYA PROTESTOSU İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA RUSYA PROTESTOSU

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Schalke 04 Futbol Kulübünden Rusya'ya Protesto - Son Dakika


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