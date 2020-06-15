Schalke 04, ligde 151 gündür galibiyete hasret

Kadrosunda kalite anlamında büyük bir kayıp yaşayan Schalke 04, bu sezon Amine Harit, Benito Raman, Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Ozan Kabak ve Jonjoe Kenny önderliğinde ilerliyor.

David Wagner önderliğinde bu sezon çıktığı 31 maçta dokuz galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Schalke; rakip ağlara 36 gol bırakırken kalesinde 48 gol gördü.

Takım, koronavirüs süreci sonrasında oynadığı altı maçta yalnızca iki puan toplayabildi. 17 Ocak’taki M’ Gladbach galibiyetlerinden beriyse ligde üç puan yüzü göremedi. 3 Şubat’ta Almanya Kupası’nda Hertha Berlin’i 3-2 yenmelerine karşın 3 Mart’ta kupada Bayern Münih’e yenilip elenmişlerdi.

Gregoritsch ile Raman’ı ileri uçta kullanan Wagner, genelde 4-1-2-1-2 düzenini kullanıyor. Bu düzende Caligiuri, Mascarell, Serdar ve Harit orta saha dörtlüsünü oluşturuyorlar. Takımın hücumlarını %45’le sağ kanat organizasyonları sağlasa da en fazla golü açık alan hücumlarından (18 gol) buldular.

Fakat ligdeki ilk altı maçını 13 puanla kapatan ekip beş aydır büyük bir kaosun içine girmiş durumda. Zira geçtiğimiz gece Bayern Leverkusen’le 1-1 berabere kalmaları sonucunda ligdeki galibiyet hasretleri 151 güne çıktı. Schalke 04, geriye kalan üç maçında ilk olarak Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak. Ardından Wolfsburg’u ağırlayıp son hafta Freiburg’a gidecek.