Son Dakika Haberleri: Schalke 04 sahasında Mainz 05'i yendi
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Schalke 04 sahasında Mainz 05'i yendi

9 dakika önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.

Schalke 04 sahasında Mainz 05'i yendi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.


Schalke 04, Bundesliga'nın 5. haftanın açılış maçında Veltins Arena'da Mainz 05'i konuk etti.


Karşılaşmanın ilk yarısı, 36. dakikada Türk kökenli futbolcu Suat Serdar'ın attığı golle Schalke 04'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mainz 05'in 75. dakikada Karim Onisiwo'nun topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladığı maçta, ev sahibi ekip 89. dakikada Amine Harit ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Suat Serdar 60. dakikada yerini Mark Uth'a bıraktı.

Mavi-beyazlıların diğer Türk kökenli oyuncusu Ahmed Kutucu 81. dakikada oyuna dahil olurken, milli futbolcu Ozan Kabak yedek kulübesinde görev bekledi.


Schalke 04, puanını 10 çıkardı. Mainz 05 ise 3 puanda kaldı.

Schalke 04, Almanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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