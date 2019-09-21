Son Dakika Haberleri: Schalke 04 sahasında Mainz 05'i yendi
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Schalke 04 sahasında Mainz 05'i yendi

49 dakika önce

Schalke 04, Bundesliga'nın 5. haftanın açılış maçında Veltins Arena'da Mainz 05'i konuk etti.

Schalke 04 sahasında Mainz 05'i yendi, System.String[]

Schalke 04, Bundesliga'nın 5. haftanın açılış maçında Veltins Arena'da Mainz 05'i konuk etti.


Karşılaşmanın ilk yarısı, 36. dakikada Türk kökenli futbolcu Suat Serdar'ın attığı golle Schalke 04'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Mainz 05'in 75. dakikada Karim Onisiwo'nun topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladığı maçta, ev sahibi ekip 89. dakikada Amine Harit ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


Müsabakaya ilk 11'de başlayan Suat Serdar 60. dakikada yerini Mark Uth'a bıraktı.


Mavi-beyazlıların diğer Türk kökenli oyuncusu Ahmed Kutucu 81. dakikada oyuna dahil olurken, milli futbolcu Ozan Kabak yedek kulübesinde görev bekledi.


Schalke 04, puanını 10 çıkardı. Mainz 05 ise 3 puanda kaldı.

Schalke 04, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:50 
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