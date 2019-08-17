Son Dakika Haberleri: Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı
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Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı

1 saat önce

Schalke 04, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu Ozan Kabak ve Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı.

Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı, System.String[]
Schalke 04, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu Ozan Kabak ve Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı.
Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı.
Alman basınında yer alan haberlere göre ise Konoplyanka için Schalke 04 ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor.


Ozan Kabak, Schalke 04, Beşiktaş, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:02 Kaynak: DHA
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