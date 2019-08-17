Schalke 04'te Konoplyanka kadroya alınmadı
1 saat önce
Schalke 04, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu Ozan Kabak ve Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı.
Schalke 04 Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:02 Kaynak: DHA
, Almanya
Bundesliga'nın ilk haftasında Mönchengladbach
ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu Ozan Kabak
ve Beşiktaş
'ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı.
Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı.
Alman basınında yer alan haberlere göre ise Konoplyanka için Schalke 04 ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor.
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