Schalke 04'ten Ozan Kabak ve Suat Serdar açıklaması

Bundesliga ekibi Schalke 04, ekonomik zorluğa rağmen Suat Serdar'ın sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam Suat Serdar'ın daha uzun vadeli bir plan ortaya koymaya hazırlandığı ifade edildi.









Kulüp yöneticileri her iki futbolcunun da Schalke adına çok önemli isimler olduğuna dikkati çekti. Spor Direktörü Jochen Schneider, "Suat Serdar'ın Schalke'de daha uzun süre kalacağını umuyoruz" dedi. Yeni duruma göre Suat Serdar'a 2024 yılına kadar süren bir sözleşme önerilecek.



Teknik direktör David Wagner ise, bu sezon 18 maçta 7 gole imza atan Serdar için "Takıma çok fazla enerji veriyor. Bu çok önemli. Ama ligin ikinci yarısı kendisi için şanssız maçlarla geçti. Kaliteli ve bize güç katan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



OZAN KABAK'TAN GÜZEL HABER



Schalke yöneticilerinden Sascha Riether, "Ozan, büyük bir ilerleme kaydediyor. Beklenenden daha erken şekilde takıma katılacağını varsayıyoruz" diye konuştu.



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Bu arada, Galatasaray'a 11 milyon Euro kazandırarak Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak'ın adı yeniden transferde anılmaya başlandı. İtalyan ekibi Milan'a transfer olacağı iddia edilen futbolcu için Schalke'nin 20 milyon Euro gibi bir beklentisi olduğu ve Serie A ekibinin de bu transfer için Hakan Çalhanoğlu'nu takasta kullanmak istediği belirtilmişti. (Ajansspor)



