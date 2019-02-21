Schalke Cephesi: 'Bu Gece Utanç Vericiydi'
2 saat önce
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e son 5 dakikada yedikleri 2 golle 3-2 mağlup olan Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalar yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City
'e son 5 dakikada yedikleri 2 golle 3-2 mağlup olan Schalke
'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalar yaptı.
"BÖYLE BİTMESİ UTANÇ VERİCİ"
Domenico Tedesco sözlerine "Maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptık. Son anlarda daha dikkatli olmalıydık. Daha akıllı olmalıyız. Özetlemek gerekirse, bu gecenin böyle bitmesi gerçekten utanç verici" şeklinde başladı.
"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYORDU AMA..."
Taraftara övgüde bulunan Tedesco, "Bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her şey yolunda gidiyordu ve uzun süre sonra şansımız yaver gidiyordu. İyi oynuyorduk ve taraftarımız yanımızdaydı. Ancak sonucu alamadık. Yine de bu atmosferde takımın başında olmak mutluluk vericiydi" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:40
Manchester City, Schalke'yi Uzatmada Bulduğu Golle Devirdi
Bayern Münih Maçında Sahada Olan Liverpoollu Mane'nin Evi Soyuldu
Cristiano Ronaldo'nun Maç İçinde Yaptığı "5" Hareketi, Maç Sonunda Anlaşıldı
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşamadı