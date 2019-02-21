Son Dakika Haberleri: Schalke Cephesi: 'Bu Gece Utanç Vericiydi'

Schalke Cephesi: 'Bu Gece Utanç Vericiydi'

2 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e son 5 dakikada yedikleri 2 golle 3-2 mağlup olan Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalar yaptı.

Schalke Cephesi: 'Bu Gece Utanç Vericiydi', System.String[]
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e son 5 dakikada yedikleri 2 golle 3-2 mağlup olan Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BÖYLE BİTMESİ UTANÇ VERİCİ"

Domenico Tedesco sözlerine "Maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptık. Son anlarda daha dikkatli olmalıydık. Daha akıllı olmalıyız. Özetlemek gerekirse, bu gecenin böyle bitmesi gerçekten utanç verici" şeklinde başladı.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYORDU AMA..."

Taraftara övgüde bulunan Tedesco, "Bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her şey yolunda gidiyordu ve uzun süre sonra şansımız yaver gidiyordu. İyi oynuyorduk ve taraftarımız yanımızdaydı. Ancak sonucu alamadık. Yine de bu atmosferde takımın başında olmak mutluluk vericiydi" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:40 

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