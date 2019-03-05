Son Dakika Haberleri: Schalke'den Domenico Tedesco'ya Son Şans!

Schalke'den Domenico Tedesco'ya Son Şans!

54 dakika önce

Hafta sonu sahasında Düsseldorf'a 4-0 yenilen Schalke'de suçlu olarak gösterilen 33 yaşındaki Teknik Direktör Tedesco'nun gönderileceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Schalke'den Domenico Tedesco'ya Son Şans!, System.String[]
Hafta sonu sahasında Düsseldorf'a 4-0 yenilen Schalke'de suçlu olarak gösterilen 33 yaşındaki Teknik Direktör Tedesco'nun gönderileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Schalke yönetimi beklentilerin aksine genç teknik direktöre bir şans daha tanıdı.

Yönetim kurulu aldığı karar sonucu Todesco cuma akşamı Schalke'nin Werder Bremen ile deplasmanda oynayacağı lig maçında takımının başında olacak. Burada alınacak bir yenilgi Todesco'nun bu kez gönderilmesine neden olabilir.

Düsseldorf Havaalanı'ndaki otelde toplanan yönetim kurulu üyeleri teknik direktöre güvendikleri yönünde adım atması sürpriz olarak değerlendirildi.

Geçtiğimiz sezon takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan 33 yaşındaki teknik adam, bu kez tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Ligde peş peşe olumsuz sonuçlar alan Schalke, 24 hafta sonunda sadece 23 puan toplayabildi. Mavi beyazlar son 36 yılın en kötü performansını gösterdi. Schalke ligde 14. sırada bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:55 

Düsselldorf, Schalke, Güncel
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