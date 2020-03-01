Schalke'den Ozan Kabak açıklaması! Sakatlığı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Schalke'den Ozan Kabak açıklaması! Sakatlığı... - Son Dakika Spor

Schalke'den Ozan Kabak açıklaması! Sakatlığı...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Köln maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

Schalke'den Ozan Kabak açıklaması! Sakatlığı..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Köln maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.


Yapılan açıklamada, milli futbolcunun leğen kemiğinde ciddi bir zedelenme meydana geldiği ve genç savunmacının bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


Schalke 04'ün Ozan Kabak açıklaması şu şekilde:


"Ozan Kabak geceyi hastanede geçirdi ve bugün öğleden sonra taburcu edildi. Yapılan tetkikler neticesinde leğen kemiğinde ciddi bir zedelenme tespit edildi. Bir süre sahalarda uzak kalacak. Geçmiş olsun."


Schalke 04, Ozan Kabak, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vatikan, Papa'nın koronavirüse yakalandığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı: Hafif bir rahatsızlık
Son Dakika: Rusya'dan skandal açıklama: Suriye'de bizim dışımızdaki tüm ülkeler uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 23:48:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Schalke'den Ozan Kabak açıklaması! Sakatlığı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]