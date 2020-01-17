Schalke - M'Gladbach: Muhtemel 11'ler, maç öncesi notlar, öne çıkan istatistikler - Son Dakika
Son Dakika Spor Schalke - M'Gladbach: Muhtemel 11'ler, maç öncesi notlar, öne çıkan istatistikler - Son Dakika Spor

Schalke - M'Gladbach: Muhtemel 11'ler, maç öncesi notlar, öne çıkan istatistikler

6 saat önce

Almanya Bundesliga'da enfes bir maçla haftayı açıyoruz!

Schalke - M'Gladbach: Muhtemel 11'ler, maç öncesi notlar, öne çıkan istatistikler, System.String[]

Almanya Bundesliga'da enfes bir maçla haftayı açıyoruz! Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını terlettiği Schalke, Veltins-Arena'da M 'Gladbach'ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 22: 30'da başlayacak.


Muhtemel 11'ler...


Schalke:  Schubert – Kenny, Ozan Kabak, Nastasic, Oczipka – Mascarell, Suat Serdar – Caligiuri, Gregoritsch, Harit – Raman.


M'Gladbach:  Sommer – Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt – Benes, Kramer, Zakaria – Embolo – Plea, Thuram


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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR


Ozan Kabak, Suat Serdar ve Ahmed Kutucu'nun forma giydiği Schalke 04, ilk yarının son maçında Freiburg karşısında öne geçmiş; ancak ikinci yarıda geriye düştükten sonra Ahmet'in golüyle beraberliği kurtarmıştı.


Bu sonuçla birlikte son 4 haftada 7 puan kaybeden Schalke 04, devre arasına daha iyi bir konumda girebilirdi.


Ev sahibinde as kaleci Nübel cezalı. Savunmacı Sane ve orta sahadan Stambouli sakat. Orta sahadan McKennie'nin ise durumu şüpheli.


İlk yarının son maçında Hertha Berlin'e konuk olan M'Gladbach daha üstün oynamasına rağmen, iki puan bıraktı.


Bu seneki en büyük handikabı dış saha performansı olan M'Gladbach, son 5 dış saha maçında sadece 4 puan alabilirken 3 maçında gol atamadı.


Konuk ekipte savunmacı Bensebaini'nin sakatlığı var.


ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER


İki ekip arasındaki son 8 maçta Schalke'nin galibiyeti bulunmuyor.


Schalke'nin ligdeki son 8 maçının 7'si "KG VAR" bitti.


M'Gladbach'ın ligdeki son 5 maçı da "İYX" bitti.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Gladbach, Almanya, Schalke, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:21 
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