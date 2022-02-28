Schalke, Rus sponsor ile anlaşmasını sonlandırdı - Son Dakika
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Schalke, Rus sponsor ile anlaşmasını sonlandırdı

28.02.2022 13:40
Schalke, Rus sponsor ile anlaşmasını sonlandırdı

Schalke 04 Kulübü, Rus firması Gazprom ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırıldığını açıkladı.

Schalke 04 Kulübü, Rus firması Gazprom ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bir Rus firması olan Gazprom ile ortaklığın zamanından önce sona erdirilmesine karar verildiği açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Schalke 04 yönetim kurulunun onayı ile bu kararı aldığı belirtildi.

Schalke'nin cumartesi günü Karlsruher maçında giydiği formanın göğüs reklamı bölümünde sponsor isim yerine takımın adı yer almıştı.

(İHA)

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Ukrayna, Gazprom, Rusya, Rus, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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