Schalke sezonu 16 maçlık hasretle tamamladı! Dortmund'dan sürpriz...

Daha önce ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen Borussia Dortmund , sahasında Hoffenheim 'a 4-0 mağlup oldu. Konuk ekibin tüm gollerini Andrej Kramaric kaydetti.

Bundesliga'da 34. hafta maçları tamamlandı. Günün öne çıkan maçında Schalke , Freiburg 'a 4-0 mağlup olarak sezonu 12. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Bundesliga ekibinin galibiyet hasreti 16 maça çıktı.

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