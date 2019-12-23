Schalke taraftarları, Ozan Kabak'ı kasımın en iyi futbolcusu seçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Schalke taraftarları, Ozan Kabak'ı kasımın en iyi futbolcusu seçti - Son Dakika Spor

Schalke taraftarları, Ozan Kabak'ı kasımın en iyi futbolcusu seçti

6 saat önce

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı, takımın taraftarları, kasım ayının en iyi oyuncusu seçti.

Schalke taraftarları, Ozan Kabak'ı kasımın en iyi futbolcusu seçti, System.String[]

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı, takımın taraftarları, kasım ayının en iyi oyuncusu seçti.

Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, kasım ayına yönelik "ayın en iyi futbolcusu" oylamasının sonuçlandığı belirtildi. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın, oyların hemen hemen yarısını aldığı ve en iyi futbolcu seçildiği ifade edildi.

Oylamada, Schalkeli futbolculardan Benito Raman'ın yüzde 31, Amine Harit'in yüzde 11 ve Daniel Caligiuri'nin de yüzde 10 oy aldığı aktarıldı.

Öte yandan, Ozan Kabak'a oy verenler arasında yapılan çekilişte, 1998 yılından bu yana kombine bileti bulunan Jessica Schulz adlı taraftar, sezonun ikinci yarısındaki Freiburg maçına iki adet VIP bilet kazandı.

Schalke 04, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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