Schalke, Wolfsburg'a 4 golle yenildi! Hasret 15 maça çıktı

Bundesliga'da 33. hafta maçında Schalke 04 ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Schalke'nin Bundesliga'daki galibiyet hasreti 15 maça çıktı.
Bundesliga'da diğer sonuçlar;
Hoffenheim 4-0 Union Berlin
Köln 1-1 Eintracht Frankfurt
Hertha Berlin 2-0 Bayer Leverkusen
Fortuna Düsseldorf 1-1 Augsburg
Mainz 3-1 Werder Bremen
Leipzig 0-1 Borussia Dortmund
Bayern Münih 3-1 Freiburg
Paderborn 1-3 Mönchengladbach