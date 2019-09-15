Son Dakika Haberleri: Schalke'yi gurbetçileri taşıdı!
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Schalke'yi gurbetçileri taşıdı!

3 dakika önce

Bundesliga'nın 4'üncü haftasının son maçında SC Paderborn ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.

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Bundesliga'nın 4'üncü haftasının son maçında SC Paderborn ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.


SC Paderborn deplasmanında karşılaşmanın 8'inci dakikasında Oliveria Souza'nın attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Schalke 04, 33'üncü dakikada Salif Sane ile 1-1 eşitliği yakaladı. ilk devresi 1-1 biten karşılamanın ikinci yarısına hızlı başlayan Schalke 04, Suat Serdar'ın 49'uncu dakikada attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmada oyun üstünlüğünü ele geçiren Schalke 04, Amine Harit ile 71'inci dakikada durumu 3-1'e getirdi. 67'nci dakikada Mark Uth'nin yerine oyuna dahil olan Ahmed Kutucu, 83'üncü dakikada attığı şık golle takımı Schalke 04'ü 4-1 öne geçirdi. 85'inci dakikada yeniden sahneye çıkan Amine Harit, kendisinin ikinci, takımının 5'inci golüne imzasını atmayı başardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında durum değişmedi ve Schalke 04, 1-0 geri düştüğü maçta müthiş bir dönüş yaparak SC Paderborn'u 5-1 mağlup etmeyi başardı.


OZAN KABAK, İLK KEZ RESMİ MAÇTA SCHALKE 04 FORMASI GİYDİ


Uzun süren sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan ve milli maç arasında oynanan özel maçta FC Viktoria Köln karşısında 90 dakika forma giyen Ozan Kabak, bu akşam SC Paderborn maçının 86'ncı dakikasında Suat Serdar'ın yerine maça girdi ve ilk kez resmi maçta Schalke 04 forması giymiş oldu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:40 
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