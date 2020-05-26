Schalke04'te Suat Serdar sezonu kapattı

ALMANYA/ DHA

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke04 Kulübü'nde forma giyen Suat Serdar'ın sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı açıklandı.

Schalke04 Külübü'nün resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FC Augsburg maçında sakatlanarak karşılaşmanın 56'ncı dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Suat Serdar'ın MR'ı çekildi. Yapılan muayenenin ardından orta saha oyuncusu Suat Serdar'ın sol dizinde dış bağ yırtığı tespit edildi ve 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Çarşamba günü karşılaşacakları Fortuna Düsseldorf maçı için bugün kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Schalke04 Teknik Direktörü Davit Wagner'in, oyuncusu Suat Serdar'ın sakatlığı ile ilgili olarak, "Bizim için kötü bir haber oldu. Suat'ın durumu doktorlarımız tarafından takip edilecek ve ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye karar verilecek" dediği kaydedildi.