Schengen bölgesinde vize kuralları değişti; Yürürlüğe giren değişiklikler neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Schengen bölgesinde vize kuralları değişti; Yürürlüğe giren değişiklikler neler? - Son Dakika Dünya

Schengen bölgesinde vize kuralları değişti; Yürürlüğe giren değişiklikler neler?

7 saat önce

Avrupa Birliği kısa süreli Schengen vize kurallarını değiştirdi. Bugünden itibaren 22 Avrupa Birliği ülkesinde yürürlüğe giren yeni yasa çerçevesinde vize ücretleri artırıldı, vize başvuru süresi uzatıldı.

Schengen bölgesinde vize kuralları değişti; Yürürlüğe giren değişiklikler neler?, System.String[]

Avrupa Birliği kısa süreli Schengen vize kurallarını değiştirdi. Bugünden itibaren 22 Avrupa Birliği ülkesinde yürürlüğe giren yeni yasa çerçevesinde vize ücretleri artırıldı, vize başvuru süresi uzatıldı, olumlu bir vize geçmişine sahip düzenli yolculara, 1 ila 5 yıl kademeli olarak artan süreyle çoklu giriş vizesi verilmesi kolaylaştırıldı. Ayrıca başvuru formunu elektronik ortamda doldurma imkanı sağlanacak.


Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada turizm ve ekonominin canlanmasının önemine vurgu yapıldı: "Turizm ve Avrupa ekonomisi bizim için önemli. Avrupa Birliği ülkeleri dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında bulunuyor. Son 9 yıl içerisinde vize talebinde büyük artış yaşandı. Göç ve güvenlik kaygılarını gidererek vize sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:38 
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