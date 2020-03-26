Schengen'e koronavirüs darbesi
24 dakika önce
Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması, 25'inci yaşına koronavirüs salgını nedeniyle sınır kontrolleri ile girdi.
Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması, 25'inci yaşına koronavirüs salgını nedeniyle sınır kontrolleri ile girdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:27
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