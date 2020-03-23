"Schengen şoför vizeleri 6 ay uzatılmalıdır" - Son Dakika
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"Schengen şoför vizeleri 6 ay uzatılmalıdır"

6 saat önce

Türkiye tedarik zincirinin kopmaması için Schengen şoför vizelerinin 6 ay süre ile uzatılması talep ediliyor.

AB- Türkiye tedarik zincirinin kopmaması için Schengen şoför vizelerinin 6 ay süre ile uzatılması talep ediliyor.


AB-Türkiye tedarik zincirinin kopmaması için Schengen şoför vizeleri 6 ay uzatılması gerektiğini söyleyen UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, yaşanan sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu. Şener, birçok aracın Avrupa'ya taşıma yapamaz hale geldiğini belirtirken, her koşulda taşıma yapamaya kararlı olduklarını dile getirdi. Ayrıca Şener, şoför vizesi ile ilgili yaşanan zorluklara değindi.


"Birçok aracımız bugün Avrupa'ya taşıma yapamaz hale gelmiştir"


Avrupa'da yayılan koronavirüs tehlikesine dikkat çeken Fatih Şener, "Dünya genelinde yaşanan koronavirüs sebebiyle bugün Avrupa'da taşıma süreleri; Avrupa'da uygulanan kontroller sebebiyle uzamış ve birçok şoförümüzün vizesi veya kalış süresi bugün tamamlanmış durumdadır. Türkiye'deki birçok Schengen ülkesi konsolosluk kapatmış olması sebebiyle, birçok aracımız bugün Avrupa'ya taşıma yapamaz hale gelmiştir. Şoförlerimiz bugün her türlü riske rağmen AB topraklarına taşıma yapmak isteseler de vize engeli ile karşılarında bir duvar gibidir. Bugün Avrupa'da ülkeler şehirlerarası ulaşımı kısıtlayıp hatta sokağa çıkmayı dahi yasaklamasına rağmen yük taşımacılığını bu kısıtlamaların dışında tutmaktadır. Hatta bu ülkeler tedarik zincirinin kopmaması için hafta sonu sürüş yasaklarını kaldırıp şoförler için sürüş dinlenme kurallarını bile esnetmiş durumda" dedi.


"Her koşulda bu taşımayı sürdürmeye kararlıyız"


Her koşulda taşımayı sürdürmeye kararlı olduklarını dile getiren Şener, "Uluslararası taşımacılar olarak bizler şoförlerimizin fedakarlıkları ile her koşulda bu taşımayı sürdürmeye kararlıyız. Çünkü başka şekilde gıda ve ilaç ham maddesi gibi bu süreçte kritik öneme sahip malların ihtiyaç sahiplerine ulaşması imkansız hale gelecektir. Birçok şoförümüz sınır geçişlerindeki sağlık kontrollerinin uzaması ve uzun bekleme süreleri yüzünden AB topraklarındaki kalış sürelerini doldurmuş mücbir sebeple kural ihlali yapmış. Schengen idaresi bu ihlaller için mücbir sebebi dikkate alarak ceza yazmamalıdır. Ayrıca birçok şoförümüzün de vizesi tamamlanmıştır. Yurda dönüp vize almak isteyenler de kapısı kapalı konsolosluk vize bölümleriyle karşılaşmaktadır" şeklinde konuştu.


Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Oysa AB Komisyonu geçtiğimiz hafta yayınladığı eşya ve temel hizmetlere erişim kılavuzunda; kamyon sürücülerinin sınırlar arasındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasının ve kontrol önlemlerinin tedarik zincirine, kamu yararına yönelik temel hizmetlere, ülke ekonomilerine ve bir bütün olarak AB ekonomisine ciddi bir aksama getirmemesi gerektiğinin altını çizmiştir".


AB ülkelerine çağrı


AB ülkelerine çağrı yapan Şener, "Son 1 ay içerisinde tamamlanmış şoför vizeleri de dahil olmak üzere mevcut şoför vizelerinin otomatik olarak 6 ay süre ile uzatılmasıdır. Türkiye-AB tedarik süreci için bunun yapılması elzemdir. Dışişleri Bakanlığımızı da bu konuda girişimde bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.


Şoför vizesi ile ilgili yaşanan zorluklar


Şoför vizesi ile ilgili yaşanan zorlukları açıklayan Şener, "Schengen vize uygulaması 6 aylık vize ile AB topraklarında en fazla 90 gün kalabilmeye izin veriyor. Bu süre AB'nin kurulduğu günden bugüne coğrafi olarak 4 kat büyüdüğü de düşünüldüğünde turistler için yeterli olan bu süre profesyonel şoförler için önemli bir sorun teşkil ediyor. Elinde geçerli vizesi olan şoförler kalış süreleri kalmadığı için bir sonraki vize tarihine kadar evlerinde oturuyor. Türkiye'de vize işlemlerini durduran ve sınırlandıran konsolosluklar; Almanya, Avusturya, Çekya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsviçre, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Fatih Şener, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:48 Kaynak: İHA

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