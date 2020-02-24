Schengen vizesi başvurularının kabulü yapılmaya başlandı

MİTSO ile Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğunun işbirliğinde pasaportlara Schengen vizesi için başvuruların MİTSO'dan kabul edilmesine başlandı. MİTSO ile Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında yapılan işbirliği sonucu haftanın bir günü, 13.00-16.00 saatleri arasında Schengen vizesi için başvuralar MİTSO'da yapılabiliyor. VFS Global adlı kuruluş tarafından yapılan vize başvuru işlemleri daha sonra İzmir Başkonsolosluğunun onayına sunuluyor. Başvuru işlemlerini kabul eden VFS Global Büro Memurları Gizem Duran, Süleyman Sevinç ve Furkan Doğan, başvurular için pasaport sahiplerine yardımcı olurken gerektiği durumlarda vize başvurusu yapanlara vize işlemlerine uygun fotoğraf desteği de sağlıyor. VFS Büro Memuru Gizem Duran, kuruluş olarak Milas'ta MİTSO aracılığıyla vize başvurularının kabul edilmeye başlandığını belirterek ayrıca Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Çeşme, Ayvalık ve Antalya'dan da vize başvurularını kabul işlemlerini yaptıklarını, eksiksiz olarak hazırlanan başvuru dosyalarını daha sonra onay için Yunanistan Başkonsolosluğuna sunulduğunu ve en geç 15 iş günü içinde onay işleminin tamamlandığını ifade etti.



MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de MİTSO'da pasaportlara Schengen vizesi başvurularının kabul edilmeye başlamasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek "Bir süredir Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğundan vize başvurularının İzmir'e gitmeden, Milas'tan yapılabilmesini arzu ediyorduk. Talebimizi ilettiğimiz İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'nın çok olumlu yaklaşımı ile nihayet vize başvuruları Odamızda kabul edilmeye başlandı. Haftanın bir günü vize başvuruları MİTSO'da yapılabilecek. Böylece üyelerimiz ve Milaslılar vize başvurusu için İzmir'e gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu nedenle Başkonsolos Argyro Papoulia'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi. Reşit Özer, başvuruların haftanın bir günü, saat 13.00 - 16.00 saatleri arasında yapılabileceğini ve uygulamanın şimdilik Cuma günleri yapılacağını bildirdi. - MUĞLA