Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

08.09.2022 17:12
Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının 19 Eylül'den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya girişinin kısıtlanacağı bildirildi.

Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının 19 Eylül'den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya girişinin kısıtlanacağı bildirildi.

Estonyalı yayın kuruluşu ERR'in haberine göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, düzenlediği basın toplantısında "Letonya, Litvanya ve Polonya ile birlikte, turizm amaçlı seyahat etmek isteyen Rus vatandaşların girişine önemli ölçüde kota koymak istiyoruz." dedi.

Kallas, kamyon şoförleri, diplomatlar ve insani nedenlerle seyahat edenler de dahil olmak üzere kısıtlama uygulanacağını kaydetti.

Kısıtlamanın nedenlerinden birinin güvenlik önlemleri olduğunu belirten Kallas,19 Eylül'den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya girişlere kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da, Rus vatandaşların Estonya'ya gelmemesi önerisinde bulunarak, "Burada hoş karşılanmıyorsunuz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, 19 Eylül'ü işaret ederek, o tarihten itibaren Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının turizm, spor veya kültür amacıyla Estonya'ya giriş yapamayacağını söyledi.

Bakanlık, bu kararla her gün gelen 400-500 Rus ziyaretçi sayısının 100'e düşeceğini tahmin ediyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa'yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
9 Eylül'de İzmirlilere özel araç kullanmama çağrısı 9 Eylül'de İzmirlilere özel araç kullanmama çağrısı Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı
Kaynak: AA

Polonya, Estonya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement