Son Dakika Haberleri: Schipol Havalimanı'nda 'yanlış alarm' paniği
Son Dakika Dünya Schipol Havalimanı'nda 'yanlış alarm' paniği

Schipol Havalimanı'nda 'yanlış alarm' paniği

6 saat önce

Amsterdam Schipol Havalimanı'nda İspanyol havayolu şirketi Air Europa'ya ait Amsterdam-Madrid seferini yapmaya hazırlanan uçağın pilotunun yanlışlıkla uçak kaçırma alarmını çalıştırdığı bildirildi.

Schipol Havalimanı'nda 'yanlış alarm' paniği, System.String[]

Amsterdam Schipol Havalimanı'nda İspanyol havayolu şirketi Air Europa'ya ait Amsterdam- Madrid seferini yapmaya hazırlanan uçağın pilotunun yanlışlıkla uçak kaçırma alarmını çalıştırdığı bildirildi. Hollanda polisi, alarm üzerine havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi başlattı.

Amsterdam Schipol Havalimanı'nda Amsterdam-Madrid seferi için hazırlık yapan ve içinde 27 kişinin bulunduğu Air Europa firmasına ait uçaktan 'uçak kaçırma' alarmı verildi. Alarm üzerine Hollanda polisi, havalimanını güvenlik şeridine alırken, olay yerine acil durum ekipleri yönlendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Air Europa hava yolu şirketi, pilotun yanlışlıkla alarm verdiğini ve herhangi bir sorun bulunmadığını açıkladı. Şirket Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Yanlış alarm. Amsterdam - Madrid uçuşunda, havaalanında kaçırılmaya ilişkin protokolleri tetikleyen bir uyarı yanlışlıkla çalıştırıldı. Hiçbir şey olmadı, tüm yolcular güvende ve yakında uçmayı bekliyoruz. Herkesten özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Amsterdam, Madrid, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boeing 787 Dreamliner modeli uçaklardaki oksijen sisteminin çalışmadığı iddia edildi
Real Madrid, Galatasaray'ın ekstra bilet talebini reddetti Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat! Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Schipol Havalimanı'nda 'yanlış alarm' paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]