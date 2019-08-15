Son Dakika Haberleri: Schmitz Cargobull, Türkiye modelini Çin’e taşıyacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Schmitz Cargobull, Türkiye modelini Çin’e taşıyacak

18 dakika önce

Alman treyler devi Schmitz Cargobull, bütün fabrikalarında tek bir ürün grubu için yatırım yaparken, yalnızca Türkiye'de 4 ürün birden üretme kararı almıştı.

Schmitz Cargobull, Türkiye modelini Çin’e taşıyacak, System.String[]
Alman treyler devi Schmitz Cargobull, bütün fabrikalarında tek bir ürün grubu için yatırım yaparken, yalnızca Türkiye'de 4 ürün birden üretme kararı almıştı. Sonuçtan çok memnun kalan şirket, şimdi bu modeli Avrupa'ya ve Çin'e taşımaya hazırlanıyor. (Aysel Yücel'in haberi)
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti
Vedat Milor'den dikkat çeken açıklama: Çakmalık artık norm olmaya başladı Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 15:21:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Schmitz Cargobull, Türkiye modelini Çin’e taşıyacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]