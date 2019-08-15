Schmitz Cargobull, Türkiye modelini Çin’e taşıyacak
18 dakika önce
Alman treyler devi Schmitz Cargobull, bütün fabrikalarında tek bir ürün grubu için yatırım yaparken, yalnızca Türkiye'de 4 ürün birden üretme kararı almıştı.
Alman treyler devi Schmitz Cargobull, bütün fabrikalarında tek bir ürün grubu için yatırım yaparken, yalnızca Türkiye
'de 4 ürün birden üretme kararı almıştı. Sonuçtan çok memnun kalan şirket, şimdi bu modeli Avrupa
'ya ve Çin'e taşımaya hazırlanıyor. (Aysel Yücel'in haberi)
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:02
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