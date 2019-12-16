Schneider ElectACric, Galaxy VS 3 Fazlı UPS serisini genişletiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Schneider ElectACric, Galaxy VS 3 Fazlı UPS serisini genişletiyor - Son Dakika Ekonomi

Schneider ElectACric, Galaxy VS 3 Fazlı UPS serisini genişletiyor

6 saat önce

Schneider Electric, dahili akıllı akü modüllerine sahip Galaxy VS 3 Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağı'nın (UPS) tanıtımını yaparak Galaxy VS ailesini genişletti.

Schneider ElectACric, Galaxy VS 3 Fazlı UPS serisini genişletiyor, System.String[]

Schneider Electric, dahili akıllı akü modüllerine sahip Galaxy VS 3 Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağı'nın (UPS) tanıtımını yaparak Galaxy VS ailesini genişletti.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, IT, ticari ve endüstriyel tesislerdeki kritik güç gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olan Galaxy VS; yüksek verimliliğe sahip, modüler ve dağıtımı kolay, 3 fazlı bir UPS özelliği taşıyor.

Dahili akü modüllerine sahip yeni Galaxy VS 10-50 kW, ilave akü esnekliği ve izleme, yedek akü grubu ve kendi kendine entegrasyon ile kullanılabilirliği artırıyor. Öngörülebilir çalışma zamanları ve akü yedekliliği ile kritik yüklerin her zaman korunmasını sağlayarak riski azaltıyor. Akülerın UPS kabinine entegre edilmesi yoluyla optimize edilmiş kompakt ayak izi, ürünü edge bilişim ve kritik altyapıların özel gereksinimleri için ideal hale getiriyor.

Dahili akü modüllerine sahip Galaxy VS, Çin ve Japonya dışında tüm dünyada aynı anda pazara sunuldu. Güç kapasitesi ve çalışma süresi gereksinimlerine göre 10-50 kW (400V), 10-25 kW (208V) ve 20-50 kW (480V) kabin seçenekleri bulunuyor.

Optimum sistem performansı, kalite ve güvenlik garantisine çalıştırma hizmeti de dahil olarak kullanıcılarla buluşan Galaxy VS, pazara ilk olarak Nisan 2019'da 20-100 kW (400V/480V) ve 10-50 kW (208V) destekli harici aküler için sunulmuştu.

Galaxy VS'nin öne çıkan özellikleri ise ayak izi tasarrufu, modüler mimari sayesinde maksimum kullanılabilirlik, maliyet tasarrufu, daha yüksek çalışma süresi ve daha kolay bakım, EcoStruxure uyumlu ve Green Premium sertifikalı tasarımı sayesinde sürdürülebilir iş performansı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric 3 Fazlı Ürünler Başkan Yardımcısı Christopher Thompson, şunları kaydetti:

"Yüksek verimliliği ve dahili akıllı akü modüllerinin yanı sıra EcoStruxure'a uyumlu olması sayesinde yeni Galaxy VS, başta sınır bilişim ve kritik altyapılar olmak üzere son kullanıcılar, distribütörlerimiz, iş ortaklarımız ve entegratörler için yenilikçi ve esnek bir seçenek sunuyor. Kendi kendine konfigürasyon ve sıcaklık izleme gibi akıllı özelliklerin entegrasyonuyla yeni Galaxy VS, performanstan ödün vermeden kullanılabilirliği artırmak için optimum bir çözümdür."

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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