Schneider Electric, 10 bin megawatt'tan fazla güç satın alma sözleşmesine danışmanlık yaptı - Son Dakika

Schneider Electric'in PPA danışmanlık müşterileri, dünya çapında topluca 300 milyon metrik ton CO2 hacmine eşdeğer 10 bin megawatt'tan fazla rüzgar ve güneş enerjisi sözleşmesi yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, dünya çapında 2014'ten beri müşterilerinin 10 bin megawatt'tan (MW) fazla güç satın alma sözleşmesi (PPA) yapmasına danışmanlık etti. Bu değer 300 milyon metrik ton karbon emisyonuna veya yaklaşık olarak 367 milyon dönüm, yani ABD'nin en büyük dört eyaletinden üçünün ( Teksas, Kaliforniya ve Montana) alanına eşit bir ormanda yıllık olarak depolanan karbon miktarına eşit oluyor.

Bu dönüm noktasına Schneider Electric kurumsal müşterileri tarafından 140'dan fazla PPA işleminin yapılmasıyla ulaşıldı ve bu rakam dünyada üçüncü şahıs satın alma danışmanları tarafından kamuoyuna duyurulan en büyük tavsiye edilmiş kapasite olarak ön plana çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Wilhite, "Bu dönüm noktası Schneider Electric'e ait değil, kolektif eylemleri sayesinde yenilenebilir enerjilerde kurumsal satın almanın gücünü gösteren müşterilerimize ait. Son birkaç yılda gelişimini izlemenin en çarpıcı olduğu şey, artık yenilenebilir enerji arayan, karbonsuzlaştırma hedeflerini büyük ölçeklerde gerçekleştiren ve çoğu durumda sektörde başkaları için örnek oluşturan şirketlerin çeşitliliğidir. Bu olağanüstü enerji dönüşümünde rol oynamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket müşterileri adına yılda 30 milyar dolarlık enerji harcamasını yönetiyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bir satın alma danışmanı, PPA aracılığıyla güç satın almak isteyen şirket adına çalışır. Yenilenebilir enerji piyasalarının ayrıntılarını anlayarak ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan güvenilir bir yenilenebilir enerji ortağıyla bir işlemi yapılandırıp pazarlığını yaparak kuruluşu destekler ve süreci ciddi derecede hızlandırıp sadeleştirir ve riski azaltır.

Schneider Electric, kurumsal PPA piyasasının canlanmaya başladığı 2014 yılında piyasadaki ilk satın alma danışmanlarından biri ve o zamandan bu yana duyurulmuş olan tarihin en büyük PPA işlemlerinden bazılarına destek verdi. Global uzmanlardan oluşan ekibiyle ABD, Meksika, Hindistan, Avustralya ve Avrupa çapında kuruluşlarla iş birliği yaptı ve şirket, Brezilya, Singapur ve Vietnam'daki yükselen piyasaların şekillendirilmesinde aktif olarak yer aldı. Bu coğrafi erişim, Schneider'ın kapsamlı pazar deneyiminden ve yerel uzmanlığından müşterilerin yararlanmasını sağlayarak portföyleri için en optimum anlaşmaları yapmalarını sağlıyor. 26 terawatt-saatten (TWs) fazla beklemede olan yenilenebilir enerji satın almaları için halihazırda Schneider Electric ekibi danışmanlık hizmeti sunuyor.

Schneider Electric'in yenilenebilir enerji ekibi şirketin kurumsal piyasaya kaynak ve veri yönetimi, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma, iklim değişikliğini azaltma ve risk yönetimi stratejileri konularında daha geniş danışmanlık hizmetleri sunan Energy & Sustainability Services (Enerji ve Sürdürülebilir Hizmetler - ESS) bölümü bünyesinde yer alıyor. Bu bölüm müşterileri adına yılda 30 milyar dolarlık enerji harcamasını yönetiyor ve 130 milyon metrik ton kurumsal karbon emisyonunu takip ediyor. Yenilenebilir enerji müşterileri arasında Faurecia, Kellogg Co., Signify, Digital Realty ve DSM bulunuyor ve projeleri arasında Walmart tedarik zinciri Gigaton PPA programı ve sanal PPA için ilk Pan-Avrupa konsorsiyumu mevcut bulunuyor. ???????