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Schneider Electric APC Smart-UPS Ultra'yı görücüye çıkardı - Son Dakika

Schneider Electric APC Smart-UPS Ultra'yı görücüye çıkardı

18.08.2021 13:44
Schneider Electric APC Smart-UPS Ultra'yı görücüye çıkardı, System.String[]

Schneider Electric sektörün ilk 3kW 1U tek fazlı Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) olan APC Smart-UPS Ultra'yı piyasaya sundu.

Schneider Electric sektörün ilk 3kW 1U tek fazlı Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) olan APC Smart-UPS Ultra'yı piyasaya sundu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, en küçük ayak izinde daha fazla güç, esneklik ve akıllı izleme sağlamak için tasarlanan APC Smart-UPS Ultra, IT uzmanları ve çözüm sağlayıcıların IT altyapısını dağıtık edge computing ortamlarında ve edge'de dağıtırken karşılaştıkları zorlukların çoğunun üstesinden gelmesini sağlıyor.

Global edge bilişim pazarı dev bir büyüme kaydediyor ve IDC'ye göre 2024'e kadar yılda yüzde 12,5 büyüyerek 250,6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Dijital teknolojilerin ve akıllı uygulamaların yayılması, buluta ağ bağlantısına dayalı iş açısından kritik işlemlerin ve deneyimlerin sağlanması için yerelde ve yakın mesafede bulunan bilişim, ağ ve depolama kaynaklarına olan ihtiyacı artırıyor. Ancak coğrafi olarak dağınık birden fazla tesisin destekleyici IT altyapısının yapılandırılması, konuşlandırılması ve bakımının yapılması kendine özgü zorlukları getiriyor.

Schneider Electric, APC Smart-UPS Ultra ile işletmelerin güç koruma ihtiyaçlarından ödün vermeksizin her yere kurulabilme esnekliği sağlayan ve toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltan en gelişmiş tek fazlı UPS'ini piyasaya sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İşlemsel ve Edge İş Kolundan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Tarunjeet Sarao, "Geleceğin dijital taleplerini karşılayabilmek için yerel, bölgesel ve bulut düzeyindeki veri merkezlerinin sürdürülebilir, esnek, verimli ve uyum sağlayabilir bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Schneider Electric, APC Smart-UPS Ultra,'nın sunulmasıyla birlikte yenilikçi ve müşteri ihtiyaçlarına duyarlı olmaya devam ettiğini göstermiştir. Türünün ilk örneği olan APC Smart-UPS Ultra tek fazlı UPS'leri yeniden tanımlayarak yeni nesil yarı iletken teknolojisi sayesinde daha hafif ve daha güçlü hale getiriyor. Ayrıca dijital hayatımızın canlı olmasını sağlamak amacıyla dağıtık IT ve edge computing tesislerine güç sağlamak için lityum-iyon teknolojisi kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric APC Smart-UPS Ultra'yı görücüye çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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