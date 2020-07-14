Schneider Electric, AVEVA, Lenovo ve Stratus ile stratejik iş ortaklıklarını büyütüyor - Son Dakika

Schneider Electric, AVEVA, Lenovo ve Stratus ile stratejik iş ortaklıklarını büyütüyor

Schneider Electric, AVEVA ile geliştirilen, Lenovo ve Stratus çözümlerinin de dahil olduğu yeni endüstriyel edge referans tasarımları, Schneider Electric'in Yerel Edge Konfigüratörü kapsamında mevcut ve isteğe göre özelleştirilebilecek.

Schneider Electric, AVEVA ile geliştirilen, Lenovo ve Stratus çözümlerinin de dahil olduğu yeni endüstriyel edge referans tasarımları, Schneider Electric'in Yerel Edge Konfigüratörü kapsamında mevcut ve isteğe göre özelleştirilebilecek.

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Schneider Electric, yaptığı yazılı açıklamada, IT ve OT'nin yakınsamasını ele almak üzere lider teknoloji şirketleriyle iş ortaklıklarını büyüttüklerini duyurdu.


AVEVA ile birlikte geliştirilen yeni referans tasarımları, sistem entegratörleri için bir öğrenme yöntemi olan Lenovo ve Stratus'tan entegre çözümler ve Schneider Electric Exchange kapsamındaki fırsatları öğrenmek ve paylaşmak için iş birliğine dayalı bir çevrimiçi topluluk.


Schneider Electric'in bu endüstriyel edge programları, sistem entegratörlerine değerlerini son kullanıcıya kadar genişletme ve böylece müşterilerin endüstriyel dijital dönüşümlerini sağlama olanağı veriyor.


Bu yeni tasarımlar, endüstriyel edge başarısında temel bir faktör. World Wide Technology, sevkiyat öncesi teknoloji platformlarını ve cihazlarını önceden konfigüre etme becerisinin dağıtım hızını yükselttiğini, saha mühendisliği maliyetlerini yüzde 25-40 oranında azaltabildiğini, sipariş işleme hızını yüzde 20 artırabildiğini ve bakım maliyetlerini yüzde 7 azaltabildiğini belirtiyor.


Referans tasarımlar, endüstriyel otomasyondaki en yaygın kullanım durumlarına bağlı olarak, herhangi bir edge ortamı için tamamen özelleştirilebilir, önceden entegre edilmiş EcoStruxure Mikro Veri Merkezi çözümleriyle pazarlama riskini ve süresini düşürüyor.


Sistem entegratörleri, IT departmanları tarafından talep edilen standartlara göre tasarlanmış, tamamen onaylanmış ve güvenli çözümler sayesinde yazılım ve çözümlere odaklanmak için zamandan tasarruf edebiliyorlar.


Edge bilişim, endüstriyel alan için, sistem entegratörlerine iş modellerini büyütmeleri ve hem OT hem de IT gereksinimlerinde danışman rollerini oluşturmaları için yeni bir fırsat sunan ve giderek büyüyen bir trend.


Bu yeni öğrenme programı, sistem entegratörleri için EcoStruxure Mikro Veri Merkezi ve EcoStruxure IT çözümleri üzerinde edge açısından en yaygın sorunları nasıl çözebileceklerini içeren kapsamlı bir dijital eğitim serisi içeriyor.


14 oturumdan oluşan bu gelişim programı, kullanıcılara eksiksiz IT/OT yakınsaması çözümleri sunmak üzere referans tasarımlardan ve IT çözüm tedarikçilerinden nasıl faydalanabileceklerine dair bilgi vermek üzerine odaklanıyor. Sistem entegratörleri, bu dijital eğitim serisine Schneider Electric Alliance İş Ortağı Portalı aracılığıyla bağlanabiliyor.


Schneider Electric Exchange üzerinde tasarlanan yeni Endüstriyel Edge Topluluğu, sistem entegratörlerinin edge sertifikalı IT çözümü tedarikçilerini kolayca tanımlamasına ve bunlarla etkileşim kurmasına imkan veriyor.


"Genişlettiğimiz iş ortaklıklarımız, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Endüstriyel Otomasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Rambach, akıllı fabrikanın, daha da akıllı hale geldiğini belirterek, "Genişlettiğimiz iş ortaklıklarımız ve yeni endüstriyel edge programlarımız, sistem entegratörlerine alan uzmanlıklarından yararlanarak IT/OT yakınlaşması uzmanı olma ve müşterilerinin bu ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek veriyor." ifadelerini kullandı.


Rambach, akıllı üretimin, IT teknolojilerini benzeri görülmemiş bir şekilde endüstriyel alanlara doğru sürüklediğini aktararak, "Şirketler yapay zeka, robotik işleme otomasyonu ve çok daha fazlasından faydalandıkları süreçte, gizliliği ve güvenliği sağlayıp veri ve bant genişliği gerekliliklerini ele alırken gecikmeyi azaltmak ve esneklik için edge bilgi işlem çözümlerine ihtiyaç duyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



ARC Advisory Group Başkan Yardımcısı Craig Resnick ise "endüstriyel edge" kavramanı endüstriyel otomasyonun en hızlı büyüyen segmentlerinden biri ve dijital dönüşümü etkileyen temel bir faktör olduğunu ifade etti.


Resnick, mümkün olan en kısa yatırım geri dönüşünü elde etmek için üreticilerin varlık performansını doğru şekilde ölçmesi, sorunlu alanları hızlı biçimde tanımlaması ve operasyonlarını büyük ölçüde artıracak önemli değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yapması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:


"Bu önemli veri alımı, endüstriyel edge üzerinde gerçekleşir, bu verilerin gerçek zamanlı analizi yapılır ve bunlar akıllı bilgilere dönüştürülür. Ardından gecikme ve üretim ortamları için üreticilerin endişelerini ele alırken bulutla ve tüm kuruluş bünyesinde paylaşılır."


Schneider Electric Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Pankaj Sharma ise yeni endüstriyel edge programlarının, "Schneider Electric'in kapsamlı iş ortağı ekosisteminin hem IT hem de OT sistemlerinde benzersiz olmasının, rekabet konusunda eşsiz bir avantaj sağladığının altını çizdi.


Sharma, iş ortağı ekosisteminin gücünü edge konusundaki uzmanlıkla ve teklifin genişliğiyle birleştirildiğinde, ortaya sistem entegratörleri ve IT çözüm tedarikçileri için harika bir üçlünün çıktığını belirtti.

Lenovo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, AVEVA, Lenovo ve Stratus ile stratejik iş ortaklıklarını büyütüyor - Son Dakika Ekonomi
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