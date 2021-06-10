Schneider Electric, BAE'deki ilk atıktan enerji santralinin geliştirilmesine destek olacak - Son Dakika

Schneider Electric, Birleşik Arap Emirlikleri'nde türünün ilk örneği olan Şarika Atıktan Enerji tesisinin bir dizi elektrik çözümünü tedarik etme ihalesini kazandı.

Şirketten Şarika Atıktan Enerji tesisinin ihalesinin kazanılması ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric tesisin orta gerilim gaz yalıtımlı anahtarlama donanımını ve tesisin elektrik ağına dair gerçek zamanlı durumsal farkındalık sunacak ve güç sistemlerinin optimize edilmesini ve güvenli çalışmasını sağlayacak EcoStruxure Power SCADA Operation (PSO) yazılımını tedarik edip kuracak. Yazılım ayrıca dahili siber güvenlik özellikleri sayesinde sistemi koruyacak.

Bu atıktan enerji (WTE) tesisi BAE'nin önde gelen sürdürülebilir çevre hizmetleri şirketi olan Bee'ah ile dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olan Masdar'ın ortak girişimi olan Emirates Waste to Energy Company şirketine ait bulunuyor. WTE tesislerinin tasarım ve inşası konusunda referans kabul edilen Fransız endüstri şirketi CNIM'e Bee'ah'nın BAE Şarika'daki Atık Yönetim Merkezinde bulunan tesisi inşa etme ve işletme ihalesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bee'ah Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Khaled Al Huraimel, "Bee'ah, atık yönetimine dair bütünsel ve entegre yaklaşımı sayesinde Şarika'daki çöp oranında yüzde 76 azalma elde etmeyi başardı. BAE'deki ilk atıktan enerji tesisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıfır çöp hedefine yaklaşırken alternatif enerji karışımını da çeşitlendireceğiz. Atıktan enerji tesisimizin güvenlik ve operasyonel mükemmellik alanındaki en yüksek uluslararası standartlara uymasını sağlamak için Schneider Electric gibi lider ortaklarla çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Masdar CEO'su Mohamed Jameel Al Ramahi de, "Masdar, BAE'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefini desteklerken ticari açıdan uygun teknolojilerin kurulumunu ilerletmenin en etkili yolunun sektör iş birliği olduğuna inanıyor. BAE için bir anıtsal projeyi daha tamamlamak için Bee'ah, CNIM ve Schneider Electric'teki ortaklarımızla çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Şarika atıktan enerji projesinin çığır açıcı nitelikte olduğunu belirten Schneider Electric Körfez Ülkeleri Kümesi Başkanı Ahmed Khashan ise kendilerine düşen görevi yerine getirmekten memnuniyet duyduklarını aktardı. Khashan, "EcoStruxture teknolojimiz, tesis personeli ve elektrik şebekesini güvende tutacak çeşitli güvenlik ve siber güvenlik özellikleri sayesinde tesisin tam potansiyelinde çalışmasını sağlayacaktır. En önemlisi, tesis on yıllar boyunca bölgenin enerji üretim sektöründe üstün teknolojiye sahip olmasını sağlayacak sensörler ekleme seçeneği sayesinde geleceğe hazır olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yılda 300 bin ton çöp dönüşecek

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Şarika Atıktan Enerji tesisi saatte 37,5 ton geri dönüştürülemez kentsel katı atık işleyerek yılda 300 bin ton çöp azaltmak suretiyle BAE'nin atık yönetimi hedeflerini destekleyecek. Tesis 30 megawatt'a (MW) kadar elektrik üretecek ve bu elektrik doğrudan Şarika Elektrik ve Su Otoritesinin (SEWA) şebekesini besleyerek yaklaşık 28 bin eve elektrik enerjisi sağlayacak.

Tesis global çevre güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun olacak. Ayrıca yılda yaklaşık 450 bin ton CO2 salınımını ortadan kaldıracak ve BAE'ye yılda 45 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlayacak.