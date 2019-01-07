Son Dakika Haberleri: Schneider Electric, Baypm ile Çalışma Deneyimini Anlatıyor

Schneider Electric, Baypm ile Çalışma Deneyimini Anlatıyor

1 saat önce

Schneider Electric İş Mükemmelliği Lideri Gökhan Aydemir, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Schneider Electric İş Mükemmelliği Lideri Gökhan Aydemir, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Schneider Electric'in 100 farklı ülkede 170 binden fazla çalışanı olan global bir firma olduğunun altını çizen Aydemir, BayPm ile işbirliği hakkında şunları kaydetti: "Biz firma olarak müşterilerimize süreçlerini, enerjilerini yönetebilecekleri güvenlikli ve sürdürülebilir etkin teknolojik çözümler sunuyoruz. Outsystems ihtiyacının doğması ile birlikte bizim yollarımız BayPm ile kesişti. Hayal ettiğimizin ötesinde tamamladık projemizi çünkü BayPm her sorumuza talebimize çözüm buldu. ve proje boyunca inanılmaz önerilerle geldiler. Bizim çok keyifli ve bol kazanımın olduğu ok keyifli bir ortaklıktı."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32 

TV, Gökhan Aydemir, Sektörel, Ekonomi
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