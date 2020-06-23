Schneider Electric, biyolojik çeşitlilik çağrısına yanıt veren kurumlar arasında - Son Dakika

Schneider Electric, biyolojik çeşitlilik çağrısına yanıt veren kurumlar arasında

Schneider Electric, Dünya Çevre Günü kapsamında bu yıl belirlenen "Biyolojik Çeşitlilik" çağrısına yanıt veren kurumlar arasında yer aldı.

Schneider Electric, biyolojik çeşitlilik çağrısına yanıt veren kurumlar arasında, System.String[]

Schneider Electric, Dünya Çevre Günü kapsamında bu yıl belirlenen "Biyolojik Çeşitlilik" çağrısına yanıt veren kurumlar arasında yer aldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Dünya Çevre Günü'nün bu yılki teması olarak belirlenen "Biyolojik Çeşitlilik" konusunda küresel iş dünyasına yön verecek başarılı çalışmalarını ve yeni hedeflerini paylaştı.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Dünya Çevre Günü kapsamında bu yıl belirlenen "Biyolojik Çeşitlilik" çağrısına yanıt veren kurumlar arasında yer aldı. Böylece doğada türlerin hızla bozulması ve kaybıyla mücadele etmek için harekete geçen öncü kurumlardan biri olan Schneider Electric, şimdiye dek gerçekleştirdiği çalışmaların başarılı sonuçlarını ve yeni inisiyatiflerini açıkladı.

Uluslararası girişimleri ve taahhütlerinden yararlanarak biyolojik çeşitliliği çevre stratejisine entegre eden şirket, döngüsel ekonomi girişimleri, iklim taahhütleri ve uluslararası inisiyatiflerdeki varlığı ile gezegene ve insanlara hizmet ediyor.

Schneider Electric, iklim taahhütleri doğrultusunda hem şirket faaliyetlerinden kaynaklanan hem de müşterileri için karbon emisyonlarını minimuma düşürmeyi hedefleyen çalışmalara imza atıyor.

Şirket, 2025 yılına kadar işletme ekosisteminde nötrlük, 2030 yılına kadar faaliyetlerinde net sıfır karbon ve 2050 yılına kadar uçtan uca tedarik zincirinde net sıfır karbon hedefleri doğrultusunda ilerliyor ve tüm çalışmalarını ölçümleyerek sonuçlarını üç aylık periyotlarda kamuoyu ile paylaşıyor.

Öte yandan Schneider Electric, Döngüsel Ekonomi girişimleri ile çevre üzerindeki zararı minimum olan ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor.

Şirketin bunu başarmak üzere dört aşamalı stratejisi şöyle:

"Ham maddelerin kullanımını azaltmak, yeniden kullanmak ya da mümkün olduğunda geri dönüştürülmüş ham maddelerin payını artırmak, belirli ürün grupları için bakım ve modernizasyon hizmetleri sağlayarak onarım yapmak, ürünlerin kullanım ömrü sonunda sunduğu hizmetler aracılığıyla geri dönüştürmek."

Schneider Electric, tüm bu çalışmalarını ve stratejik yaklaşımını küresel çapta öncü platformlarda ve inisiyatiflerde rol alarak güçlendiriyor. Bunun bir yansıması olarak şirket, 2030 yılına kadar The Climate Group'un EP100, RE100, EV100 inisiyatiflerinin üçlü katılımcısı olduğunu açıkladı.

Schneider Electric, bu doğrultuda enerji verimliliğini iki katına çıkarmak, yüzde 100 yenilenebilir enerji oranına erişmek ve yüzde 100 elektrikli taşıt filosuyla faaliyet göstermek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Schneider Electric çevre odaklı faaliyetlerinin Biyolojik Çeşitliliğin korunmasında fark edilebilir derecede olumlu bir etkisi olduğunu üç aylık periyotlarla yayınladığı 2018-2020 Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi raporu ile gözler önüne seriyor.

21 inisiyatifi kapsayan bu ölçümleme ve rapor çalışması aynı zamanda UNDP'nin liderlik ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) ile de uyumlu bulunuyor. Böylece şirket, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri nötrlerken aynı zamanda yoksulluğu azaltmak, gezegeni korumak ve küresel barış ve refah sağlamak için çalışan global ağı da destekliyor.

Schneider Electric aynı zamanda Küresel Biyoçeşitlilik Skoru (Global Biodiversity Score) platformu aracılığıyla faaliyetlerinin ve geniş ekosisteminin faaliyetlerinin (tedarikçiler, müşteriler, vb.) Biyolojik Çeşitlilik üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini takip ediyor.

Şirket, bu çalışmalarını Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 15. Taraflar Konferansı (COP15) kapsamında açıklamayı planladığı biyolojik çeşitlilik hedefleri ile güçlendirecek.

Bu uluslararası platformda, çevre odaklı çalışmalarını "biyolojik çeşitlilik açısından sıfır kayıp" hedefine uygun hale getirecek. Schneider Electric daha önce benzer bir çalışmayı karbon nötrlük hedeflerinin 1,5 Derece Hedefi'yle uyumlanmasıyla yapmıştı.

Çevre için anlamlı yatırım

Schneider Electric, bünyesindeki iş modeli ve operasyonlarına dahil edilen taahhütlerin yanı sıra, su kullanımının azaltılması ve tek kullanımlık plastiklerin durdurulması gibi Biyolojik Çeşitliliği etkileyen taahhütleri de ele alıyor.

Bunun bir yansıması olarak şirket, 2019 Dünya Çevre Günü'nde, tüm operasyonlarında tek kullanımlık plastikleri yasaklama kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan geleceğin enerji piyasasına şekil veren küresel oyunculardan biri olmak misyonuyla şirket, 2020 yılının sonuna kadar yüzde 80 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla faaliyetlerini yönetmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda Schneider Electric'in dünya çapında "Sıfır Atık Sahası" etiketine sahip olan tesis sayısı ise 193'e ulaştı.

Böylece atık minimizasyonu, yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve atık depolama sahalarının önüne geçmek, şirket tesislerinin ve dağıtım merkezlerinin performans puanlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Şirket tüm bu çalışmaları için güçlü yatırımlara imza atıyor. Bu kapsamda 2015 ve 2025 yılları arasında sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve Ar-Ge'ye 10 milyar avro yatırım yapacağını açıkladı.

Dünya Çevre Günü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric, biyolojik çeşitlilik çağrısına yanıt veren kurumlar arasında - Son Dakika

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