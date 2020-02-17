Schneider Electric, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer aldı - Son Dakika Ekonomi

Schneider Electric, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer aldı

7 saat önce

Schneider Electric, cinsiyet eşitliği ve her yerde, herkes için eşit fırsatlar sunma konusundaki kararlılığı ile Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi.

Schneider Electric, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer aldı, System.String[]

Schneider Electric, cinsiyet eşitliği ve her yerde, herkes için eşit fırsatlar sunma konusundaki kararlılığı ile Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi, bu yıl iş yerinde cinsiyet eşitliği ve kadın temsilinin artması konusundaki çabalarını kamuya kanıtlamış 325 şirketi listeledi.

Schneider Electric, art arda üçüncü yıl Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi. Farklı sektörlerden tüm şirketlere açık olan endekste bu yıl, toplam sermayeleri 12 trilyon dolar olan şirketler yer aldı.

Schneider Electric, endeksteki 325 global şirketten ve sanayi sektöründeki 16 şirketten biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean- Pascal Tricoire, cinsiyet eşitliği konusundaki çabalarının art arda üçüncü yıl takdir görmesinden gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Schneider Electric'te kadınlar ve cinsiyet eşitliği bizim için en öncelikli konular arasında. Kadın liderlerin güçlü ve kurum içinde görülür olduğu katılımcı bir kültürle kendimizi besliyoruz. 2020 yılı itibarıyla her liderlik ekibinde en az yüzde 30 kadın çalışanımızın olması hedefimiz var. Cinsiyet eşitliği, iş yapma şeklimizin bir parçasıdır ve bizim için önceliklidir."

Bloomberg Başkanı Peter T. Grauer da yeni endeks sonuçlarına dair, "2020 Cinsiyet Eşitliği Endeksi listesinde yer alan 325 şirket şeffaflık konusundaki kararlılığını göstermiş ve cinsiyet ile ilgili veri bildirimi konusunda liderlik yapmıştır. Şirket istatistikleri ve uygulamalarının görünürlüğü, global ölçekte cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi anlamında önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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