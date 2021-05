Schneider Electric bu yıl da "Carbon Clean 200" listesinde yer aldı

Schneider Electric, temiz enerjili bir geleceğe yönelik çözümler sunan halka açık şirketlerin bulunduğu "2021 Carbon Clean 200" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric daha önce kurumsal sürdürülebilirlik performansına göre listeler ve mali ürün sıralamaları oluşturan Kanadalı medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından hazırlanan "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri Global 100 Listesinde" birinci sıraya yükseldi.

Şirket, Corporate Knights ve çevre konusunda kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik eden ve kar amacı gütmeyen As You Sow Vakfı tarafından her yıl yayımlanan "Carbon Clean 200" listesinde bu yıl da yer aldı.

Çevreyle dost ürün ve çözümlerden oluşan gelirlerinin yüzde 70'i enerji, karbon ve kaynak verimliliği sağlayan Schneider Electric'in hedefleri arasında, 2025 yılında bu oranı yüzde 80'e çekmek yer alıyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Schneider Electric, müşterileri için yenilikçi çözümler sağlamaya devam ediyor. Şebekeye ve endüstriyel elektrik tesisatlarına enerji vermek için yaygın olarak kullanılan sera gazı SF6'yı kullanımdan kaldıran yeni bir teknoloji ve düşük karbona geçişte şirketin müşterileri için uçtan uca liderlik ve destek sağlayan Global Sürdürülebilirlik İş Birimi bu çözümlere örnek gösterilebilir. Şirket ayrıca yeni 'Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi' programı ile müşterileri için 2025'e kadar 800 milyon ton karbondioksit tasarrufu sağlamayı hedefliyor."