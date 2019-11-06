Son Dakika Haberleri: Schneider Electric çalışanları İstanbul Maratonu'nda koştu
Son Dakika Ekonomi Schneider Electric çalışanları İstanbul Maratonu'nda koştu

Schneider Electric çalışanları İstanbul Maratonu'nda koştu

6 saat önce

Schneider Electric, 41. İstanbul Maratonu'nda SEGreen Runners takımıyla yer aldı.

Schneider Electric çalışanları İstanbul Maratonu'nda koştu, System.String[]

Schneider Electric, 41. İstanbul Maratonu'nda SEGreen Runners takımıyla yer aldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric'li sporcular, WWF- Türkiye'nin # Panda takımıyla birlikte koştular. Böylece topladıkları bağışlarla WWF-Türkiye Doğa Öncüleri Gençlik Programı'na destek oldular.

Bu iş birliği sayesinde 67 koşucu ile maratonda yer alan Schneider Electric SEGreen Runners takımı, şirketin küresel sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yeni neslin doğa ile olan ilişkisini güçlendirmeyi hedefledi. Doğa Öncüleri Programı, WWF-Türkiye'nin orta okul ve liselerde kurduğu çevre kulüpleri ile öğrencilerin önce kendi çevrelerini sonra da toplumu değiştirebilecekleri doğa projeleri hazırlamalarına rehberlik ediyor. Program kapsamında öğrencilerin 'Yaban Hayat Korucuları', 'Su Melekleri', 'Plastik Avcıları' ve 'Gıda Savaşçıları' modüllerinde yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretmeleri sağlanıyor.

Schneider Electric, küresel ölçekte de spor ile toplumsal ve çevresel değer yaratmaya odaklanıyor. Şirket, uzun yıllardır ana sponsor olarak desteklediği Paris Maratonu kapsamında sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atıyor. Ayrıca her yıl 145 milletten 60 bini aşkın sporcunun yer aldığı maratonda Schneider Electric'li koşucular da güçlü bir varlık gösteriyor.

İstanbul, Türkiye, Panda, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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