Üye Girişi
Schneider Electric, Dünya Limit Aşımı Günü'nün bir ay ileriye taşınmasına dikkati çekti - Son Dakika

Schneider Electric, Dünya Limit Aşımı Günü'nün bir ay ileriye taşınmasına dikkati çekti

30.07.2021 19:03
Schneider Electric, Dünya Limit Aşımı Günü'nün bir ay ileriye taşınmasına dikkati çekti, System.String[]

Bu yılki Dünya Limit Aşım Günü (Earth Overshoot Day), dünya ekonomilerinin 2020'den itibaren kısmen toparlanması ve hidrokarbonların neden olduğu artan enerji talebi nedeniyle neredeyse bir ay ileriye taşınırken, Schneider Electric kaynakların doğru kullanımı konusuna dikkat çekiyor.

Bu yılki Dünya Limit Aşım Günü (Earth Overshoot Day), dünya ekonomilerinin 2020'den itibaren kısmen toparlanması ve hidrokarbonların neden olduğu artan enerji talebi nedeniyle neredeyse bir ay ileriye taşınırken, Schneider Electric kaynakların doğru kullanımı konusuna dikkat çekiyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Dünya Limit Aşımı Günü, insanlığın tüm yıl boyunca dünyanın yenileyebileceği tüm biyolojik kaynakları kullandığı tarihi gösteriyor.

Geçen yıl, bu tarih 22 Ağustos'tu, 2019'a kıyasla 1 Ocak'tan Dünya Limit Aşım Günü'ne kadar insanlığın ekolojik ayak izinde yüzde 9,3'lük bir azalma yansıtılıyordu. Bu yılki tarih ise, yüzde 10'luk bir artış olduğunu gösteriyor ve dünyayı yeniden salgın öncesi kaynak kullanımı seviyelerine getiriyor. Türkiye'nin kendi Dünya Limit Aşımı Günü bu yıl 16 Haziran tarihinde gerçekleşti. İklim hareketini hızlandırma ihtiyacına yanıt olarak, dünyanın doğal kaynakları nasıl yönettiğini izleyen bir araştırma kuruluşu olan Schneider Electric ve Global Footprint Network (GFN), iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının ele alınmasına yardımcı olan çözümleri teşvik etmek amacıyla "100 Days of Possibility" girişimini başlattı.

Girişimin adında atıfta bulunulan 100 gün, dünyanın dört bir yanından hükümet yetkililerinin iklim değişikliğiyle mücadele için etkili eylemler üzerinde anlaşmaya varmak üzere Glasgow, İskoçya'da bir araya geleceği 26. yıllık BM İklim Konferansı'nın (COP26) başlamasına kalan süreyi işaret ediyor. Proje tarafından vurgulanan çözümler, ana mesajın temelini oluşturuyor: Şirketler, hükümetler ve bireyler hemen harekete geçebilirler, COP26'da alınan kararları beklemeye gerek yoktur.

100DaysofPossibility.org'da COP26'ya kadar her gün tüm sektörlerdeki fırsatlar ve çözümler açıklanacak. Bunlar, herkesin #MoveTheDate of Earth Overshoot Day etiketiyle başarabilecekleri birçok yol olduğunu gösterecek. Örnekler arasında yüzde 100 yenilenebilir enerji şebekeleri, akıllı evler ve gıda atıklarının azaltılması için öneriler yer alıyor. Bu yılın başlarında Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketi ilan edilen Schneider Electric, iklim çözümlerinden altısını "100 Gün" listesine göndererek girişimi desteklediğini gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, "Tüm dünyada iklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Küresel sıcaklıkların iki santigrat dereceden fazla artmamasını sağlamaya yönelik daha büyük bir zorluğa odaklanmalıyız. Bunu yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak, enerji verimliliğini teşvik ederek ve yeşil ekonomilerin gelişmesi için koşullar yaratarak yapıyoruz. Bu hedefe ulaşacaksak hükümetler, işletmeler ve halk el ele çalışmalıdır. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve başkalarını da aynısını yapmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2018-2020 dönemi için Schneider Electric, küresel müşterilerinin 134 milyon ton CO2 emisyonu tasarrufu yapmasına yardımcı oldu ve bu rakam şu anda 2021'in ilk çeyreğinin sonunda 276 milyon tona ulaştı. Bu yılın başında Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketi seçilen Grup, şirketlerin iklim değişikliği hedeflerini belirleme ve bu hedeflere ulaşma arasındaki boşluğu doldurmalarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Haziran, Türkiye, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, Dünya Limit Aşımı Günü'nün bir ay ileriye taşınmasına dikkati çekti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi 20:07 Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi 19:33 Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı 19:08 Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var 18:02 Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor 17:50 Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı 17:24 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi         
20:16
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler         
19:49
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor         
19:23
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü         
18:29
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı         
17:52
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi         
14:17
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 20:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Schneider Electric, Dünya Limit Aşımı Günü'nün bir ay ileriye taşınmasına dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement