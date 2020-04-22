Schneider Electric, dünyada "dijital inovasyonu" geliştirecek açık bir ekosistem kurdu - Son Dakika
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Schneider Electric, dünyada "dijital inovasyonu" geliştirecek açık bir ekosistem kurdu

7 saat önce

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde faaliyet gösteren Schneider Electric, dünyanın sürdürülebilirlik ve verimlilik sorunlarının çözülmesine yönelik ilk sektörler arası açık ekosistemi olan Schneider Electric Exchange'i tanıttı.

Schneider Electric, dünyada

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde faaliyet gösteren Schneider Electric, dünyanın sürdürülebilirlik ve verimlilik sorunlarının çözülmesine yönelik ilk sektörler arası açık ekosistemi olan Schneider Electric Exchange'i tanıttı.


Schneider Electric açıklamasına göre, insanların çalışma ve etkileşim kurma şekli, dijitalleşme tarafından radikal bir şekilde değiştirilirken, enerji, daha dağıtık hale geliyor. Schneider Electric Exchange, iş çözümleri oluşturup ölçeklendirmek ve pazarda yeni değer yaratmak amacıyla çok sayıda problem çözme grubundan faydalanıyor.

Schneider Electric Exchange ile kullanıcılar, dijital ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında yenilikçi ürünler geliştirmek, paylaşmak ve satmak için teknik araç ve kaynaklardan oluşan geniş bir ağa erişim sağlayabiliyor.


Schneider Electric Exchange'in kullanıcılarına sunduğu temel özellikler ise "Normal koşullarda ulaşılması zor olan pazarlardaki çok sayıda müşteriye erişim olanakları, dijital ürün tekliflerini iyileştirmek için uygulama programlama ara yüzleri (API), analizler ve veri setleri gibi kaynaklardan oluşan geniş bir kaynak, çözümleri ölçeklendirmek ve pazara sunma süresini kısaltmak için dijital araçlar ve uzmanlık, güçlü bir bulut tabanlı platform ile iş birliği yaparak bilgi ve tasarımları paylaşma ve projeleri etkin bir şekilde yönetme fırsatları" şeklinde sıralandı.


İlk kez Nisan 2018'de özel beta modunda kullanıma sunulan, kasım ayında ise daha geniş bir müşteri grubunun kullanımına açılan platform, güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Platform, Avrupa (yüzde 35), Asya Pasifik (yüzde 35) ve Amerika'da (yüzde 20) büyük bir ayak izine sahip oldu.


Ayrıca Schneider Electric, Le Vaudreuil'deki Akıllı Fabrika üretim tesislerinde Schneider Electric Exchange iş ortağı ve önleyici bakım alanında çalışan bir teknoloji şirketi olan Senseye tarafından sağlanan veri setlerini ve SaaS hizmetlerini kullanıyor. Aynı zamanda, enerji tahminleri alanına odaklanmış bir şirket olan Predictive Layer ile birlikte İtalya'da perakende zinciri pazarına yönelik bir dijital hizmeti birlikte geliştiriyor.

Schneider Electric Exchange, Schneider Electric'in topluluk ağı aracılığıyla iş ortaklarının pazar erişimini genişletiyor.

Schneider Electric Exchange ve EcoStruxure beraber çalışıyor


Öte yandan, Schneider Electric Exchange, şirketin açık, birlikte kullanılabilir ve IoT özellikli sistem mimarisi ve uzman ekosistemine erişim sağlayan EcoStruxure çözümlerini de kapsıyor.


EcoStruxure 20 binin üzerinde geliştirici, 650 bin hizmet tedarikçisi ve iş ortağının desteğiyle yaklaşık 500 bin tesis ve 3 bin kamu hizmet tedarikçisi tarafından kullanılıyor. Bunun yanı sıra yönetilen 2 milyondan fazla varlığı birbirine bağlıyor.

EcoStruxure'ın avantajları arasına eklenen birlikte inovasyon ve iş birliği konseptleriyle Schneider Electric Exchange kullanıcıları, şirketin güçlü pazar erişiminden ve uzmanlığından faydalanırken, mevcut iş modellerini yeni bir boyuta taşıyor.

"Hazırladığımız içeriklerin bütüncül bir faydaya dönüşeceğine inancımız tam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dijital Dönüşüm Sorumlusu (CDO) Herve Coureil, "Schneider Electric Exchange'i diğerlerinden ayıran şey, farklı endüstrilerde sürdürülebilirlik ve verimlilik tutkusunu paylaşan insanları bir araya getirmesi ve böylece ekosistemler arasında iş birliği ve etkileşimi sağlamasıdır. Bu kapsamda IoT uygulamaları, yazılımlar, veri setleri, analitikler ve diğer araçlardan oluşan içerikleri herkesin kullanımına sunuyoruz. Her bir kullanıcının ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun belirli özellikler üzerine yoğunlaşarak hazırladığımız bu içeriklerin bütüncül bir faydaya dönüşeceğine inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.


Schneider Electric IoT ve Dijital Teklifler Başkan Yardımcısı Cyril Perducat ise "Dijitalleşme, çalışma ve davranış şekillerimizde devrim yaratmaya devam ediyor. Dünya artık bağımsız silolarla çalışamıyor, daha iyi entegrasyon ve iş birliği ihtiyacı yeni fırsatlar ve çözümler ortaya çıkardı. Schneider Electric Exchange, dijitalleşme öncüleri ve uzmanlardan oluşan farklı özelliklere sahip bir ekosistemi bir araya getirerek ortak çözüm geliştirmeyi mümkün kılıyor ve kolektif zeka aracılığıyla öğrenme sürecini zenginleştiriyor ve hızlandırıyor. Böylece bu dijital ekosistem, iş birliği ve iş artışını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:42 Kaynak: AA

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