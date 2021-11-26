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Schneider Electric, Dünyayı Değiştiren Şirketler Listesi'nde - Son Dakika

Schneider Electric, Dünyayı Değiştiren Şirketler Listesi'nde

26.11.2021 12:28
Schneider Electric, Dünyayı Değiştiren Şirketler Listesi'nde

Schneider Electric, çevreci politikalarıyla "2021 Fortune Dünyayı Değiştiren Şirketler Listesi"ne dahil edildi.

Schneider Electric, çevreci politikalarıyla "2021 Fortune Dünyayı Değiştiren Şirketler Listesi"ne dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, başlıca iş stratejilerinin ve faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eylemler aracılığıyla olumlu sosyal ya da çevresel etkiler yaratan ilk 50 şirketin küresel sıralaması olan 2021 Fortune Dünyayı Değiştiren Şirketler Listesine dahil edildi.

Schneider Electric'in Fortune listesine dahil edilmesi, şubat ayında Corporate Knights Global 100 İndeksinde Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi ilan edilmesinin hemen ardından gerçekleşti.

2025 yılına kadar karbon emisyonlarını yarıya düşürme konusunda destek verilecek

15 yıl önce sürdürülebilirlik çabalarına liderlik etme konusunda endüstride bir öncü olan Schneider Electric, 2021 – 2025 sürdürülebilirlik etkisi programını 2021 yılının başında faaliyete geçirerek Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ESG) alanında uzun zamandır süregelen liderliğine devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin her biriyle uyumlu somut sonuçların sağlanmasını hızlandırmak için tasarlanan bu girişim; iklim, kaynak verimliliği, güven ilkeleri, eşit fırsatlar, bütün nesillerin gücünden faydalanma ve yerel toplulukları güçlendirme olmak üzere altı uzun vadeli bağlılıkla uyumlu hale geliyor.

Fortune'un bu yılın listesine Schneider Electric'i dahil etmesi, Schneider Electric'in faaliyetleri kapsamında ve hem tedarikçileri hem de müşterileri için karbon nötrlüğüne ulaşmaya olan bağlılığının bir kanıtı olarak görülüyor.

Pek çok şirket için ele alınması gereken en büyük ve en zorlu emisyonlar, Kapsam 3 dahilindeki, yani tedarikçiler de dahil olmak üzere değer zinciri içerisindeki dolaylı faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda Schneider Electric, 2021 yılında başlattığı Sıfır Karbon Projesiyle tedarikçilerinin emisyonlarının yüzde 70'ine karşılık gelen ilk 1.000 tedarikçisine 2025 yılına kadar karbon emisyonlarını yarıya düşürme konusunda destek veriyor.

Sadece 6 ay içerisinde grup, Schneider Electric'in deneyiminin ve uzmanlığının yanı sıra, eğitimlerden, araçlardan ve iklim çözümlerinden de faydalanacak olan en önemli tedarikçilerinin yüzde 91'ini kayıt altına aldı.

50 milyon kişiye yeşil elektrik

Schneider Electric'in müşterilerinin emisyonlarını azaltmaya ilişkin bağlılığının yanı sıra, bu bağlılık 2018 yılından beri tasarruf edilerek önlenen 263 milyon ton CO2 emisyonuyla da kanıtlandı. Ayrıca şirket, 2025 yılının sonuna kadar 800 milyon ton CO2 emisyonundan tasarruf ederek emisyonları önlemek ve 50 milyon kişiye yeşil elektriğe erişim sağlamak gibi önemli hedeflere de sahip.

Açıklamaya göre, iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak, yeni nesil yenilikçi çözümler için ivme oluşturmayı gerektirirken, aynı zamanda şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin sadece yeni iş modellerine ve politika inovasyonuna güvenmekten vazgeçmesi de gerekiyor. Sektördeki bu boşluğu kapatan Schneider Electric, dijitalleşme yoluyla güç bulan elektrikli araçlara ve temiz enerji dönüşümüne hız verirken elektrikifikasyonu artırmak için iklim değişikliği inovasyonuna yaptığı ortaklıklar ve yatırımlar ile iş değeri de yaratıyor.

İtalya'nın en büyük elektrik dağıtımcısı olan Enel gibi kuruluşlarla birlikte çalışmasından belli olduğu üzere, şirketin çalışmaları Schneider Electric'in daha temiz enerji üretimi ve daha istikrarlı elektrik şebekeleri için yenilenebilir enerjinin benimsenmesini teşvik etme arzusunu gösteriyor. Bu hızlı hareket eden pazarlarda bir startupun zihniyetini ve çevikliğini gerektiren yeni çözümlere ihtiyaç duyan açık bir inovasyon ekosistemi oluşturmak için Schneider Electric, ilerlemeye devam ederken sürdürülebilirliği herkes için bir gerçeklik haline getirmeye çabasına destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Enerji, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric, Dünyayı Değiştiren Şirketler Listesi'nde - Son Dakika


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