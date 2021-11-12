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Schneider Electric'e "Yılın Sürdürülebilir Altyapı Tedarikçisi" ödülü - Son Dakika

Schneider Electric'e "Yılın Sürdürülebilir Altyapı Tedarikçisi" ödülü

12.11.2021 15:09
Schneider Electric'e "Yılın Sürdürülebilir Altyapı Tedarikçisi" ödülü

Schneider Electric, CRN UK Tech Impact Awards'ta "Yılın Sürdürülebilir Altyapı Tedarikçisi" ödülünü kazandı.

Schneider Electric, CRN UK Tech Impact Awards'ta "Yılın Sürdürülebilir Altyapı Tedarikçisi" ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, 2021 CRN Tech Impact Awards'ta "Yılın Sürdürülebilir Altyapı Tedarikçisi" ödülüne layık görüldü.

Bu ödül şirketin veri merkezleri ve edge computing ortamları için sürdürülebilir ve enerji açısından verimli teknolojiler geliştirme konusundaki liderliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi kritik alanlarda iş ortakları ve müşterilerine yardımcı olma konusundaki kanıtlanmış başarısının bir göstergesi konumunda bulunuyor.

2021'de Corporate Knights tarafından "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" olarak adlandırılan Schneider Electric, küresel olarak dijital dönüşüme öncülük etme geçmişine sahip bulunuyor. Şirket, teknolojik inovasyon ve sürdürülebilir iş stratejileri yoluyla çevresel etkilerini azaltmak için hem kanal ortakları hem de müşterilerle birlikte çalışıyor.

Schneider Electric, 2020 yılındaki açıklamasında sürdürülebilirlik taahhütlerini hızlandırdığını duyurarak 2025 yılına kadar müşterilerinin 800 milyon ton karbon emisyonu tasarruf etmesine/önlemesine yardımcı olmaya söz verdi. Programın başlangıcından kısa bir süre geçmesine rağmen CO2 emisyonlarını 320 milyon ton azaltmaya yardımcı oldu. Ayrıca en büyük tedarik zinciri iş ortaklarının karbon emisyonlarını 2025'e kadar yarıya indirmesini amaçlayan bir girişim olan ve şimdiden yüzde 91'inin katıldığı bir eylem çağrısı olan Sıfır Karbon Projesini başlattı.

Veri merkezi ve edge computing enerji talepleri üstel bir şekilde artış gösteriyor ve Schneider Electric'in hazırladığı yeni bir rapora göre, IT Enerji Talepleri 2030'a kadar yüzde 50 artış gösterebilecek.

Schneider, iş ortaklarının buluttan edge'e uzanan sürdürülebilir veri merkezleri tasarlaması, inşa etmesi ve konuşlandırmasına yardımcı olmak amacıyla sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği sorunlarını çözmeye yönelik bir çözüm portföyü oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Birleşik Krallık ve İrlanda Kanal Direktörü Karlton Gray, iklim değişikliğinin, zamanın en büyük zorluklarından biri haline geldiğini belirterek, "Kanal iş ortaklarının rolü geçmişte hiç olmadığı kadar önem kazandı. Hiçbir şirketin çevresel etkisini tek başına azaltması mümkün değildir ve Net Sıfırı yalnızca daha fazla iş birliği, dijitalleşme ve şeffaflıkla gerçeğe dönüştürebiliriz. Schneider olarak misyonumuz verimlilik ve sürdürülebilirlikte iş ortağınız olmaktır. CRN Tech Impact Awards'ta Yılın Sürdürülebilir Altyapı Tedarikçisi ödülünü almaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider Electric'in sürdürülebilirlik taahhütleri hakkında detaylı bilgiye web sitesinden erişilebiliyor.

Ekonomi, Karbon, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric'e 'Yılın Sürdürülebilir Altyapı Tedarikçisi' ödülü - Son Dakika


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