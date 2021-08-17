Üye Girişi
Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu - Son Dakika

Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu

17.08.2021 12:33
Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu, System.String[]

Schneider Electric, yazılım odaklı genel otomasyon sistemi EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu.

Schneider Electric, yazılım odaklı genel otomasyon sistemi EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yeni teknolojinin benimsenmesi, paketlenmiş tüketim ürünleri, ecza ve lojistik şirketleri için acil faydaları bulunduğunu gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Yeni Nesil Otomasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı Fabrice Jadot, EcoStruxure Automation Expert v21.1'in, endüstriyel otomasyonda dijitalin önceliklendirildiği bir yaklaşımla üreticilerin kademe atlamalı gelişmeleri gerçekleştirmesini sağlama yolculuklarında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzdeki operasyonlar, değişen pazar ve ortam dinamiklerine hızla tepki vermeli ve potansiyel riskleri hızlıca azaltmalıdır. Donanım ve yazılım kullanım yaşam döngülerini ayıran EcoStruxure Automation Expert, donanım altyapısından bağımsız olarak EcoStruxure Automation Expert'in varlık merkezli, taşınabilir, kullanımı kanıtlanmış yazılım bileşenleri kullanılarak üretilen otomasyon uygulamaları ile GEA'nın pazarda daha hızlı yer almasına yardımcı oluyor. Bu yazılım odaklı yaklaşım, benzersiz maliyet ve performans kazancı sunuyor ve mühendislerin düşük değere sahip işleri otomatikleştirmesini ve farklı araçlarda işlerin tekrarlanmasını önleyerek özgürleşmelerini sağlıyor."

"EcoStruxure Automation Expert'le müşterilerimize verdiğimiz taahhüdü yerine getiriyoruz"

GEA Otomasyon ve Kontrol I Yazılım BU Separatörler Başkanı Matthias Wiemann da "IT ve OT'nin bir araya getirilmesi GEA'daki vizyonumuzdur ve EcoStruxure Automation Expert'le müşterilerimize verdiğimiz taahhüdü yerine getiriyoruz. Schneider Electric'le bu projeler üzerinde birlikte çalışıyoruz ve EcoStruxure Automation Expert, bizlere yiyecek-içecek ve ecza gibi kritik sektörlerin ihtiyaç duyduğu hızlı pazara sunma süresi ve esnekliği sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Master Systémes Otomasyon Direktörü Maurice Re ise EcoStruxure Automation Expert'un, eski otomasyon sistemlerini Endüstri 4.0 çözümüne kontrollü, düşük riskli ve çevik bir biçimde modernize etmelerine olanak verdiğini aktararak, "Bu bizim için ezber bozan bir gelişme. EcoStruxure Automation Expert'in gelişmiş mühendislik araçları sayesinde uygulama geliştirme süresi azalıyor ve kestirimci bakım dahil IT teknolojilerinin kolay entegrasyonu sağlanıyor. Bu, müşterilerimiz için bakımı daha kolay bir çözümle daha hızlı pazara sunma süresi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider Electric Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mourad Tamoud, EcoStruxure Automation Expert'in, üçüncü parti yazılımın entegrasyonunu şu ana kadar sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini, böylece verimi artırmak için süreçlerini yeniden yapılandırarak operasyonlarını sorunsuz bir biçimde uyumlu hale getirdiklerini belirtti.

Tamoud, "Tüm sistem genelinde bütünsel bir bakış açısına sahip olarak tek bir referans noktası kullanmak, Şangay Akıllı Dağıtım Merkezimizde daha hızlı arıza tanımlama ve yanıt verme yoluyla bakım verimliliğimizi artırıyor." ifadesini kullandı.

Schneider Electric Yeni Nesil Otomasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı Fabrice Jadot da EcoStruxure Automation Expert'in endüstriyel otomasyonda oyunun kurallarını değiştirdiğini aktararak, "Schneider Electric'in genel otomasyon taahhüdünü ortaya koyuyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki endüstriyel geliştiricilerin EcoStruxure Automation Expert ile birlikte çalışmaya imkan veren IEC61499 standardına göre kendi yazılım bileşenlerini ve çözümlerini oluşturmaya yönelik davetimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EcoStruxure Automation Expert

Verilen bilgiye göre, GEA, gıda işleme ve diğer farklı sektörlerde en büyük teknoloji tedarikçilerinden biri. Şirket, pazara sunma hızının ve çevikliğin kilit öneme sahip olduğu farklı son kullanıcı pazarlarında detaylı üretim süreçleri için teknolojiye, bileşenlere ve sürdürülebilir çözümlere odaklanıyor. EcoStruxure Automation Expert, operasyonel teknoloji (OT) ile bilgi teknolojisi (IT) arasındaki entegrasyonu çok basit hale getiriyor ve GEA ile müşterileri için yeni bir çeviklik oluşturuyor.

Master Systèmes, bir endüstriyel otomasyon sistem entegratörü ve Schneider Electric Master Alliance ortağı olarak kozmetik müşteri tesislerinden birinin çevikliğini ve esnekliğini artırmak için EcoStruxure Automation Expert kullanıyor. Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'i Çin'in Şangay bölgesindeki Akıllı Dağıtım Merkezi'nde uygulayarak maliyetleri azaltmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yazılım donanımdan ayrı olduğundan, akış gereksinimleri değiştikçe hattın değişimi daha kolay ve daha uygun maliyetli oluyor. EcoStruxure Automation Expert ile arızanın temel nedeni ve sorun giderme 4 kat daha hızlı. Hata hattında yüzde 45 daha az ürünle verim yüzde 5,3 artıyor.

Yeni nesil teknoloji

Diğer geliştirmelerin yanı sıra EcoStruxure Automation Expert V21.1'de gelişmiş siber güvenlik, teşhis, bulma ve devreye alma özellikleri, genişletilmiş kitaplıklar ve dil desteği de yer alıyor. Ek olarak, AVEVA Sistem Platformu ile gelişmiş entegrasyonla EcoStruxure Automation Expert müşterilerinin denetim, kurumsal SCADA, MES ve HoT uygulamalarında AVEVA'nın pazar lideri yazılımından minimum mühendislik gideri ile faydalanmasına olanak veriyor.

Yapılan bir çalışmada EcoStruxure Automation Expert ve AVEVA'nın birlikteliğinin mühendislik çalışmalarını yüzde 50'yi aşan bir oranda azalttığı ortaya çıktı.

Genel otomasyon

Schneider Electric, yazılım odaklı açık endüstriyel otomasyon yoluyla geleceğin endüstrisinin çevre açısından verimli, çevik ve esnek hale getirme misyonu ile hareket ediyor.

EcoStruxure Automation Expert'in en yeni versiyonu ile Schneider Electric, üretim ve süreç endüstrilerinin genel otomasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularının faydalarının benimsenmesini ve böylece yeni nesil endüstriyel otomasyon yoluyla küresel ekonomik iyileşmenin güçlendirilmesini teşvik ediyor.

Shanghai, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor 13:58 Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor Kaçan boğasını yakalamak istedi! Talihsiz adam, boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdi 13:39 Kaçan boğasını yakalamak istedi! Talihsiz adam, boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdi Bu çoban üç dil biliyor! Yurt dışındaki kariyerini bırakan turizmci, hayvancılığa başladı 13:31 Bu çoban üç dil biliyor! Yurt dışındaki kariyerini bırakan turizmci, hayvancılığa başladı
Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu 12:45 Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı 12:32 Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli 12:21 Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli
Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi 12:10 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu 11:42 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu

Son Dakika Haberleri
13:57 Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
13:54 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi
13:39 Kaçan boğasını yakalamak istedi! Talihsiz adam, boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdi
13:35 Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi
13:30 Bu çoban üç dil biliyor! Yurt dışındaki kariyerini bırakan turizmci, hayvancılığa başladı
12:58 Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti
12:33 Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular
12:22 4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti
12:21 Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli
12:09 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi
Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın         
14:05
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi         
13:35
Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti         
12:58
Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
12:33
4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti 4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti         
12:23
Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı         
12:20
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi         
10:40
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 14:09:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert'in 21.1 sürümünü kullanıma sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement