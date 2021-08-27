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Schneider Electric EcoStruxure güç çözümleriyle "Guardian Glass"a destek oluyor - Son Dakika

Schneider Electric EcoStruxure güç çözümleriyle "Guardian Glass"a destek oluyor

27.08.2021 11:18
Schneider Electric EcoStruxure güç çözümleriyle

Schneider Electric EcoStruxure mimarisiyle, cam üreticisi olan Guardian Glass'ın güç güvenilirliği ve verimliliğini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Schneider Electric EcoStruxure mimarisiyle, cam üreticisi olan Guardian Glass'ın güç güvenilirliği ve verimliliğini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, EcoStruxure, Schneider Electric'e ait açık, birlikte çalışabilir, nesnelerin interneti özellikli bir sistem mimarisi ve platformu olarak öne çıkıyor. Guardian Glass her gün, gece ve gündüz yaklaşık 700 ton cam çekmek için 2,800 fahrenhayt sıcaklıkta çalışan bir fırın içeren, Dewitt, Iowa'daki 750 bin footkarelik bir tesis işletiyor. Söz konusu fırın tesisin çalışması açısından kritik öneme sahip ve herhangi bir iş kesintinin yıkıcı sonuçları söz konusu olabiliyor.

Schneider Electric'in rakiplerinin güç ve kapasitör bank arızası da dahil olmak üzere, hayal kırıklığı yaşatan ve maliyetli sonuçlarıyla karşılaşan Guardian Glass, yardım için Schneider Electric'e başvurdu ve VarSet kapasitör banklarını kurdu. Guardian Glass, kurulum sonrasında hemen önemli sonuçlar elde etti. Güç faktörü yüzde 97'ye çıkarak dağıtım şirketi faturasında aylık yüzde 4 krediye hak kazandı ve böylelikle iki yıllık bir geri ödeme yoluna girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Guardian Glass Kıdemli Kontrol Mühendisi Mike Flesch, "Optimum düzeyde, yani 365 gün, 7 gün, 24 saat çalışmaya devam edebilmek için güvenilir ekipmanlara ihtiyacımız var. Schneider Electric EcoStruxure çözümleriyle dijital dönüşümümüz, güç, güvenilirlik ve güç faktörü hakkında daha büyük içgörü kazanmamıza olanak verdi. Schneider Electric bu projede başlangıçta düşünülenin çok ötesine geçti. Schneider Electric'in büyük resmi gördüğüne ve gelecekte yanımızda bize destek olacağına güvenim tam." ifadelerini kulandı.

Schneider Electric Dijital Güç Başkan Yardımcısı Khaled Fakhuri de, "Sektör hızla değişiyor ve artan taleplere ayak uydurabilmek için yeni ve yenilenmiş binaların uyum sağlaması gerekiyor. Schneider Electric'te hedefimiz, Guardian Glass gibi müşterilerimizin daha azıyla daha fazlasını gerçekleştirmesine ve enerji yönetiminde dijitalleştirmenin avantajlarından yararlanmasına yardımcı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Süreçler otomatik hale getiriliyor"

chneider Electric açıklamasına göre, çözüm, kapasitör banklarıyla sınırlı değil. PowerLogic ölçüm cihazları artık Guardian Glass'a güç kullanımına dair önemli bir görünürlük sağlıyor. PM5000 ve PM8000 Serisi ölçüm cihazları enerji kullanımının yanı sıra zararlı ve maliyetli güç kalitesi sorunlarını ortaya çıkaracak görünürlüğü de destekliyor. Böylelikle tesis, başka türlü görünmeyen durumda kalan sorunları da düzeltebiliyor. Ayrıca EcoStruxure Power Monitoring Expert yazılımı, Guardian Glass'a güç faktörü, gerçek zamanlı güç, kapasitör bankı adımlarına dair tam görünürlük ve sistemle ilgili her sorun için çeşitli alarm ikazları sağlıyor. Bu akıllı ölçüm cihazları EcoStruxure Power Monitoring Expert gibi enerji ve güç yönetimi sistemi yazılımlarıyla bağlandığında güç dijitalleştirmenin tam potansiyeli gerçekleşiyor, görevler basitleştiriliyor, faaliyetler modernleştiriliyor ve süreçler otomatik hale getiriliyor.

Çoğu kamu, ticari ve endüstriyel bina enerji açısından verimli değil ve bu da karbonsuzlaştırma ve sürdürülebilirlik çabalarında ve dağıtım şirketi faturalarında atıl duran büyük bir potansiyeli gösteriyor. Güç dijitalleştirme, aktif enerji yönetimi ve verimli tesis çalışmasına temel bir rol oynuyor. Mevcut binalar için bu, elektrik sistemlerini akıllı cihazlarla yenileyerek ve enerji verimliliğini artıran ve riski azaltan enerji ve güç yönetim yazılımları kullanılarak yapılabiliyor. Bu güç dijitalleştirme yatırımı tesis yönetimi ve bakım personelinin daha iyi kararlar almasına, sorunları daha hızlı çözmesine, çalışmama süresini en aza indirmesine ve daha az enerji kullanmasına yardımcı oluyor.

EcoStruxure Power, Schneider Electric'in nesnelerin interneti etkin EcoStruxure BT mimarisinden Bağlı Ürünler, Edge Kontrolü ve Uygulamalar, Analitikler ve Hizmetler sunuyor. Hep beraber bu yenilikler fabrikaların her düzeyde gelişmesine yardımcı oluyor ve tesisin elektrik kullanımını verimli bir şekilde yönetme kabiliyeti, tesis süreçleri boyunca güç dağıtımının kontrolü ve görünürlük, verimliliği geliştirmek ve enerji kullanımını azaltmak için analitikler ve gölge faturalamayla dağıtım şirketi ücretlerinde daha yüksek doğruluk gibi konularda fayda sağlıyor.

Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric EcoStruxure güç çözümleriyle 'Guardian Glass'a destek oluyor - Son Dakika Ekonomi


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