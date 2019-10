Schneider Electric, Edge bilişimdeki zorluklara yanıt sunuyor

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümü alanında faaliyet gösteren Schneider Electric, yeni EcoStruxure Veri Merkezi Çözümleri'ni İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği İnovasyon Zirvesi'nde tanıttı.



Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, "Edge bilişim" ihtiyaçlarına yönelik yeni EcoStruxure Veri Merkezi Çözümleri'ni Barselona'da düzenlediği İnovasyon Zirvesi (Barcelona Innovation Summit) etkinliğinde tanıttı.

Bu çözümleri ile veri merkezi çözümlerini sadeleştirerek yeni hibrid IT dünyasına uyumlu hale getiren Schneider Electric, entegre sistemlerinin en yenisi olan EcoStruxure Veri Merkezi Çözümleri, küçük ölçekli Edge uygulamalarından hiper ölçekli bulut veri merkezlerine kadar tüm ortamlarda sistem odalarının kurulumunu destekleyecek güç, soğutma, kabin ve yönetim öğelerini bir arada sunuyor.



Bu portföyde aynı zamanda, alanında ilk olan EcoStruxure 6U Duvara Montajlı Mikro Veri Merkezi bulunuyor. Bu çözüm, zemin alanı kullanımını maksimize edecek ve düşük profilli bir kabinde büyük Edge sunucularını destekleyecek şekilde tasarlandı. Ayrıca EcoStruxure Veri Merkezi Çözümleri, yüksek güvenlik ve yenilikçi yönetim teknolojileri ile hızlı, esnek, yönetilebilir ve yapılandırılabilir çözümler sunuyor.

EcoStruxure Duvara Montajlı 6U Mikro Veri Merkezi, Edge bilişimin zorluklarını aşıyor



Açıklamaya göre, günümüzde çalışma ve üretim gün boyu devam eden süreçler haline gelirken, sürekli çalışan bu dünyanın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de her büyüklükte şirketin dijital dönüşümden geçmesi gerekiyor. Bu nedenle IT sistemleri, verilerin oluşturulduğu ve işlendiği yerlere yakın konumlandırılıyor. Oyunun kurallarını değiştiren bu trende "Edge bilişim" adı veriliyor.



Ancak Edge bilişimin ortaya çıkışı beraberinde birtakım sorunları da getiriyor. Bunlar kısaca yeni siber ve fiziksel güvenlik ihtiyaçları, IT sistemlerine göre optimize edilmemiş ortamlar ve IT personeli bulunmayan lokasyonlar ile dağıtık sistemlere dair çeşitli zorluklar olarak sıralanıyor.



Tüm bu zorlukları aşmak için geliştirilen Schneider Electric Duvara Montajlı 6U, yerin kısıtlı olduğu ve dayanıklılığın kritik önem taşıdığı alanlar için tasarlandı. Bu çözüm, büyük ve ağır Edge sunucuları, ağ ekipmanı ve UPS'lerin duvara güvenli bir şekilde monte edilebilmesini sağlıyor. Ayrıca zemin alanı harcamıyor ve standart duvara montajlı kasalara göre yüzde 60 daha az yer kaplıyor.



Darbelere dayanıklı paketleme ile iş ortakları ve entegratörler, hızlı ve standart kurulum için IT ön kurulumu yapabiliyor. Entegre toz filtresi ve fan havalandırması ise ürünü hafif endüstriyel ortamlar için ideal hale getiriyor. Aynı zamanda Duvara Montajlı 6U ile kullanıcılar, IT dışı ortamlardaki kritik operasyonlarını destekleyebiliyorlar.



EcoStruxure Duvara Montajlı 6U ile siber güvenliği artırmak mümkün



Açıklamaya göre, edge ağlarının hızla artması IT uzmanlarını yeni güvenlik zorluklarıyla karşı karşıya bırakırken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaklaşık yüzde 61'i her yıl siber güvenlik saldırılarına maruz kalıyor. Siber saldırılara karşı Schneider Electric, EcoStruxure IT Exper aracılığıyla da sunulan, yeni Cihaz Güvenlik Açığı Değerlendirmesini öneriyor. Yerel Edge, sistem odaları ve veri merkezi için bulut tabanlı izleme ve yönetim yazılımı olan Cihaz Güvenlik Açığı Değerlendirmesinin son sürümü, tüm Schneider Electric bağlantılı cihazlarının satıcıdan bağımsız özelliklere yönelik gelecekteki güncellemelerini içeriyor.



Yeni değerlendirme kullanıcılara tehditleri belirleme anlamında yardımcı oluyor, önleyici önlemler alıyor, güvenlik tehdidi riskini azaltıyor, zaman kazandırıyor ve sonuç olarak iş kesintisi ve veri kaybı durumlarını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca kullanıcı açıklarını belirleme ve raporlama, riskleri önleme, güvenlik politikalarına ve düzenlemelerine uyma ve güvenlik en iyi uygulamalarını anlama anlamında operasyonu destekliyor.



"Bulut ve Edge üzerinde dayanıklılık sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Enerji Departmanı Gelişen Piyasalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jim Simonelli, şirketin yeni ürününe ilişkin şunları kaydetti:



"EcoStruxure Duvara Montajlı 6U Mikro Veri Merkezinin yaratıcı tasarımı ve işlevselliği ile Edge üzerinde sağlam bir IT operasyonu için yeni fırsatlar elde ediyoruz. Bu da dijital dönüşümü gerçek kılıyor. Schneider Electric'in iş ortağı ekosistemi ile sağladığı tam ve standart IT altyapısı, sade kurulum ve uyumluluk başka hiçbir teknoloji üreticisi tarafından sağlanamıyor. EcoStruxure IT ve Asset Advisor 7 gün 24 saat uzaktan izleme, hizmetler de dahil tam entegre EcoStruxure Veri Merkezi Çözümü, bulut ve Edge üzerinde dayanıklılık sunuyor."