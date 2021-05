Schneider Electric, Edge çözümü ile veri merkezlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor - Son Dakika

Schneider Electric, Edge çözümü ile veri merkezlerinin Endüstri 4.0'a geçişlerini hızlandırarak sürdürülebilir olmalarını sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corporate Knights Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi'nde dünyanın sürdürülebilirlik lideri kurumu olarak 2021 yılında zirveye yerleşen Schneider Electric, enerji verimliliğinde ülkelerin ve kurumların dijital dönüşümlerine destek oluyor. Şirket, aynı zamanda teknolojik gelişmeleri de ürün ve hizmetlerine yansıtarak enerji tüketiminin düşürülmesine yönelik çözümler üretiyor.

Gartner'ın yapmış olduğu bir araştırmaya göre, kurumsal verilerin yüzde 50'sinin 2022 yılına kadar geleneksel veri merkezi ya da bulutun dışında oluşturulacağı ve işleneceği öngörülüyor. 2019 yılı ile kıyaslama yapıldığında bu, yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor. Araştırma sonucuna göre, 2025 yılına kadar kurumsal bilgi işlem, işleme ve depolama süreçlerinin yüzde 75'inin modüler ya da mikro veri merkezleri gibi Edge uygulamalarına taşınabileceği düşünülüyor.

Global internet trafiği ikiye katlanıyor

Hibrit bir IT dünyasında, IT altyapısı, bir bölgesel ofis gibi dağıtılmış bir ağ üzerindeki bir uç nokta ya da evden çalışan tek bir personel fark etmeden, bir kuruluşun ihtiyaç duyduğu her yere taşınabiliyor.

Kovid-19 kısıtlama önlemleri kapsamında iş yerleri mümkün olduğunca çevrim içi bir çalışma düzenine geçerken, global internet trafiği geçen şubat ve nisan ayları arasında yüzde 40 artış kaydetti.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, 2025 yılına kadar mobil internet kullanıcılarının sayısı 3,8 milyardan 5 milyara ve nesnelerin interneti (IoT) bağlantılarının iki katına çıkarak 25 milyara yükselmesiyle global internet trafiği 2022 yılına kadar ikiye katlanarak yılda 4,2 zetabayta (4,2 trilyon gigabayt) ulaşabileceği öngörülüyor. Eğer bir değişiklik olmazsa veri hizmetleri ve altyapı, özellikle güç ve soğutma üzerindeki baskı buna bağlı olarak yükselecek.

Ayrıca, video analizlerinden büyük veriye kadar daha yeni uygulamalar, çok fazla bant genişliğine ihtiyaç duyuyor. Bu da gerçek zamanlı kurumsal zeka ve yanıt verebilirlik için daha fazla kaynağın yerel olarak uygulanması ve Edge bünyesinde işlenmesi gerektiği anlamına geliyor.

Edge bilgi işlem mimarisi; gelişmiş analizlere, artırılmış gerçekliğe ve sonuç olarak eksiksiz bir yapay zekadan faydalanan özerk uygulamalara güç veren IoT cihazları için verimli bir platform sağlıyor.

Pek fazla insan müdahalesine gerek kalmadan karmaşık görevleri yerine getirebilen, bilgi alışverişi yapabilen ve birbirlerine talimatlar verebilen makine, depolama sistemleri ve üretim kaynaklarının uygulanmasında olduğu gibi, operatörleri bir veri merkezi ya da sunucu odasında değişen koşullar hakkında uyaran sıcaklık sensörleri, Edge'nin Endüstri 4.0'a geçişe nasıl güç verdiğinin sadece bir örneğini oluşturuyor.

Edge, 5G teknolojisine de destek veriyor

Edge, aynı zamanda 5G'ye geçiş sürecinde de önemli destekler sunuyor. Nesnelerin interneti uygulamaları aracılığıyla gerçek zamanlı veri analizi yapılarak otonom bir akıllı şehrin trafik yönetimi geliştirilebiliyor. Yeni Dünya Ekonomik Forumu/PwC analizine göre, sadece sağlık sektöründe 5G destekli kullanımların, 2030 yılına kadar global GDP'yi 530 milyar dolar yükseltme potansiyeli bulunuyor.

Yatırım ve sürdürülebilirlik planlaması en başından itibaren gerçekleştiği için Edge'nin tasarım gereği yeşil olması önemli bir avantaj oluyor. Bu da sonuç olarak ortaya çıkan kaynakları ve fırsatları maksimuma yükseltiyor. Doğal olarak şirketler ve müşteriler, kendilerini net sıfıra taşıyacak, tasarruf sağlayan teknolojik inovasyonları hedeflerine koyuyor.