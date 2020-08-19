Schneider Electric, elektrikçilerin işini kolaylaştırıyor - Son Dakika

Schneider Electric, elektrikçilerin işini kolaylaştırıyor

Schneider Electric Connected Living Ürün Müdürü Cem Pekmezcioğlu, Schneider Electric'in hem standart hem de kompakt boyutlardaki Thorsman el aletleriyle günlük işlerde elektrikçilere kolaylık sağladığını belirtti.

Schneider Electric, elektrikçilerin işini kolaylaştırıyor, System.String[]

Schneider Electric Connected Living Ürün Müdürü Cem Pekmezcioğlu, Schneider Electric'in hem standart hem de kompakt boyutlardaki Thorsman el aletleriyle günlük işlerde elektrikçilere kolaylık sağladığını belirtti.

Schneider Electric açıklamasına göre, Pekmezcioğlu, günlük elektrik işlerini kolaylaştırmak ve daha keyifli hale getirmek için tasarlanan Thorsman serisi hakkında bilgi verdi.

Pekmezcioğlu, Schneider Electric'in farklı çözümlerle elektrikçilerin hayatında halihazırda belirli bir yere sahip olmanın ötesinde, artık hem standart hem de kompakt boyutlardaki Thorsman el aletleriyle günlük işlerde kolaylık sağladığını aktararak, yeni ürünlerin elektrikçilere yardımcı olacağını belirtti.

Kablo makarasından çalışma lambasına, dijital multimetreden el lambasına kadar çeşitli el aletlerini barından Thorsman serisi sayesinde artık işler çok daha kolay olacağını aktaran Pekmezcioğlu, şunları kaydetti:

"Dar ortamda, güvenli bir şekilde işleri gerçekleştirmek için ışığa ihtiyacınız var fakat bir yandan da iki elinizi birden kullanmanız gerekiyor. Böyle bir durumda akla gelen ilk çözüm cep telefonunu kullanmak olur. Fakat ışık yetersiz kalabilir, uygun açı bulunamayabilir veya telefon sabitlenemeyebilir ya da şarjınız bitmek üzere olabilir. İşte burada Thorsman kafa lambası ve mini el lambası devreye girerek ihtiyaç olan ışık miktarını, istenilen açıda ve sabit bir pozisyonda sağlar. ya da ölçüm gerektiren acil bir işiniz çıktı ve alet çantanız yanınızda mı yok? Kompakt dijital multimetrenin küçük boyutu sayesinde cebinizde taşıyarak her zaman elinizin bulunmasını sağlayabilirsiniz. Duvar arkasında neyin olduğunu tespit etmenize mi ihtiyaç var? 3'ü 1 arada Led detektör sayesinde bir duvarın arkasında belirli bir derinlikteki ahşabı, AC kabloyu ya da metal boruyu kolayca tespit edebilirsiniz. Yeter ki her kullanımdan önce kalibrasyon düğmesi ile hızlıca kalibre etmeyi unutmayın."

"Ergonomik sarma kolu maksimum ergonomi sağlanıyor"

Cem Pekmezcioğlu, eski bir elektrik devresinde bir arıza olması halinde kablo takip cihazı (bili bili) ile kablo üzerindeki sorunlu noktayı cihazın belirgin ses tonu sayesinde net bir şekilde belirlemenin mümkün olduğunu belirterek, "Elektrik panosu, buat ve pil şarj ünitesi izlemeyi, AC/DC motor testini, lineer olmayan yüklerde elektriksel testi de dijital pens multimetre ile devrenin hattını kesmeden gerçekleştirmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Pekmezcioğlu, devamla şunları kaydetti:

"Schneider Electric, farklı ihtiyaçlara hitap eden ve yenilikçi özelliklere sahip kablo makaralarıyla el aletlerinde sağladığımız kolaylığı bir adım daha ileri taşıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik iki tür kablo mevcut. Klasik; günlük standart işlerde kullanmak üzere, IP20 koruma sınıfına sahip, 20 metre uzunluktaki kablo makarası. Diğer yandan profesyonel; zorlu ortam koşullarında kullanmak üzere, IP44 koruma sınıfına sahip, sabitlenmiş gövdeli ve 40 metre uzunluktaki kablo makarası. Her 2 türde de ergonomik sarma kolu, enerji durumunu belirten Led gösterge, taşıma için tutma kolu, fiş tutucu gibi özelliklerle maksimum ergonomi sağlanıyor."

Schneider Electric, farklı çözümlerle elektrikçilerin hayatında halihazırda belirli bir yere sahip olmanın ötesinde artık hem standart hem de kompakt boyutlardaki Thorsman el aletleriyle de günlük işlerde kolaylık sağlayarak elektrikçilere destek oluyor. Thorsman ailesine yakında eklenecek kontrol kalemi, nem ölçer gibi yeni aletlerle de hayatı kolaylaştırmaya devam edecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 15:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric, elektrikçilerin işini kolaylaştırıyor - Son Dakika
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